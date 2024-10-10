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▲近來還有許多人會帶著喜歡的角色或偶像的娃娃一起出門，將娃娃與美景、美食拍照，也衍生出了新詞「娃活」來形容這項活動。（圖／讀者提供）

▲有人會在喜歡的推（偶像）有值得慶祝的事情時，帶推娃出門慶祝。圖為VTuber渡會雲雀（圖中娃）生日時，粉絲帶娃娃出門吃蛋糕慶祝。（圖／讀者提供）

近年來，「推活」（推し活）成為不少人的樂趣，這一個詞最初是追星用語，不過近期慢慢不再只侷限於追星上，還拓展到其他流行事物上，例如台灣最近很紅的《吉伊卡哇 這又小又可愛的傢伙》。而推活的形式也有很多，除了購買周邊、參加實體活動，近來還有許多人會帶著喜歡的角色或偶像的娃娃一起出門，將娃娃與美景、美食拍照，也衍生出了新詞「娃活」來形容這項活動。「推し」指的是喜歡的偶像或角色，中文多翻為我推、推角等，後方再加上日文指各種不同類型的活動（如社團活動「部活」、以結婚為目的的「婚活」）的「Ｏ活」，發展出「推し活」一詞，指的就是推廣自己偶像的活動。根據《高校生新聞》報導，不少人在進行「推活」的時候，還會攜帶著喜愛的藝人、偶像或角色等的玩偶，並幫娃娃拍攝各種照片。由於這些玩偶通常被稱為「ぬい（中文多稱娃、娃娃、玩偶）」、「推しぬい（推娃、偶像玩偶）」等，帶著他們出門拍照的行為，就被稱為是「娃活（ぬい活）」。隨著「娃活」越來越盛行，甚至連大創、3coin等百元商店或是多樣化商品店（雜貨店）中，都能找到適合給推娃穿搭的服裝或是外出攜帶用的收納袋，使得「娃活」進一步的受到歡迎。一名高中一年級學生小夢（ユメ）平常會隨身攜帶偶像的娃娃，還曾因為將娃娃放在會帶去學校的鉛筆盒當中，而交到了朋友。小夢表示，「與壓克力立牌和鑰匙圈不同，由於壓克力立牌的背面是沒有圖案的，但娃娃從各個面都能看到設計，就連背影都能吸睛，加上柔軟的觸感和溫暖的感覺也是其魅力所在。」小夢進一步表示，推娃就像是偶像的化身，「我想帶偶像去不同的地方，因此每天都會隨身攜帶他們。我還使用了偶像的代表色編織了手鏈，繫在玩偶的手上和我的腳踝上，就像是『類似情侶搭配』的感覺。」▲有人會將推娃當作是推的化身，不管去哪裡都一起帶出門。另一名高中生優奈則是在喜歡的偶像有好消息時，就會將推娃掛在書包上去上學。她表示，「當偶像確定出演戲劇或舞台劇、單曲發售時，我會把娃娃掛在書包上。這樣做是想表達慶祝的心情，同時也希望讓更多人知道我的偶像有這些好消息。」她甚至會去百元商店購買配件，來加強推娃的珠鏈，防止帶出門時掉落。對優奈來說，將推娃展示給他人看也是娃活的魅力之一。「壓克力立牌無法掛在書包上，攜帶起來有點不方便。相比之下，玩偶更適合帶到學校，有時候我感到沮喪或緊張時，只要看著玩偶，就能提起精神，告訴自己『好，開始吧』或『加油』。」另外有一名高中生小空，則是幫自己創作的原創角色製作了玩偶。她在手工藝品店購買了玩偶的身體和表情零部件，並花了大約三天時間完成，「雖然我並不擅長手工藝，但因為可以用熨斗將部件貼上，所以製作起來相當簡單。我會在網路上購買衣服，選擇那些容易搭配的款式。」她認為，推娃的魅力在於可以幫他們換裝，且有很強的存在感。小空表示，「推娃就像寵物或家人一樣，是讓我感到安心的存在。『和玩偶一起度過生活的感覺』正是它的魅力所在。以前我不會拍風景，但現在，因為有玩偶陪伴，我會將它與風景一同作為回憶拍攝下來。」報導指出，有人會將玩偶當作是偶像的化身或家人般的存在，對玩偶存在著深厚的感情，且能從玩偶的存在中獲得鼓勵和安慰，並與之共享生活中的時光，玩偶已成為生活中的精神支柱。受訪者將「攜帶玩偶」，用「帶著玩偶一起出門」這樣更為親近的說法形容，也能看出玩偶的重要性。因為「娃活」讓平凡的每一天變得特別一些，也成為「推活」的魅力所在。