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2024桌球亞洲錦標賽爆出大冷門，在女團冠軍賽上中國大陸對決宿敵日本，日本16歲新星張本美和擊敗世界球后孫穎莎、一人拿下兩點，幫助團隊以3：1力退強敵，拿下本屆冠軍。這也是中國大陸，在2021年之後再度丟冠。這一次比賽，中國女團主力之一的王曼昱因家庭原因未能參賽，奧運女單金牌陳夢也沒打，而日本這邊則是早田希娜缺陣，雙方都有重要球員不能打。上一次中國沒拿到亞錦賽女團獎牌是在2021年，但那一次是他們主動退賽，除了是因為要備戰世錦賽和世錦賽之外，也是因為當時疫情嚴重，中國採取嚴格的人員隔離政策之故。而若不算這一次，則要追溯到2005年，那年他們輸給了香港。今天這場比賽戰局出乎意料，外戰一向不穩的王藝迪在首點就以2：3輸給張本美和；雖然之後孫穎莎以3：0橫掃伊藤美誠；但之後陳幸同又以1：3不敵平野美宇，生涯首次輸給這個對手，讓中國女團陷入1：2落後。關鍵第4點，孫穎莎激戰張本美和，前兩局分別以11：9、11：6拿下，但她之後似乎出現體能下滑的情況下，連續兩局以8：11、7：11讓出。決勝局張本佔據優勢，比賽中段開始拉開比分，最終以11：6拿下勝利，日本3：1擊敗中國奪冠。由於歷史情結，中國桌球隊最不能接受的就是輸給日本，不過在巴黎奧運之後他們國家隊女團開始有新布局，加上這一次外戰成績優異的王曼昱缺陣，主將孫穎莎連續參加賽事早已經精疲力盡，打到第4點多次被拍到在場邊喘氣，最終吞下了近10屆亞錦賽女團的第2敗。