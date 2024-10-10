2024年10月10日雙十節國慶日就在今天！中華民國113年度國慶大會時間表出爐，民眾最關心的總統府國慶升旗時間、表演節目、交通管制一次看。加碼分享台北101國慶煙火、2024國慶焰火在雲林、國慶總統府建築光雕展演相關資訊一次整理。
📌10月10日總統府國慶升旗時間
總統府前的升旗儀式通常在早上07:00，於總統府前面的凱達格蘭大道上舉行。10月10日國慶日當日，因實施人員及車輛管制，依往例未開放民眾觀禮，相關交管訊息可至國慶網站瀏覽查詢。
📌113年度國慶大會
時間：2024年10月10日(四)09:05-11:50
地點：總統府前及南北廣場。
📌113年度國慶「表演節目」
序幕暖場表演首先由勇鷹高教機以五機大雁隊形低空衝場通過典禮臺上方作為開場，緊接著由北一女中結合樂儀旗隊所帶來的「團結一心慶誕辰」，充滿青春活力與整齊劃一的動作，展現青年學子自信、團結及具生命力的一面。
重頭戲「國防部三軍聯合樂儀隊」，以「樂儀飛揚展榮耀、團結同心安家邦」為主題，儀隊將展現精湛的操槍技術，配合樂隊的隊形變換，象徵捍衛家園的決心與軍隊的團結力量；再來由陸軍專科學校戰鼓隊、陸軍機步333旅埔光龍及台灣李棠華雜技團共同演出。國軍人型氣偶加上中華職棒、中華競技及愛伯特啦啦隊，帶來「舞動青春 撼動世界」的動感節目為序幕壓軸表演。
2024年國慶大會國歌由古寧頭戰役歐陽鈞、藍玉璋、王華嶽等3位參戰英雄代表，與甫獲世界合唱大賽金牌的尼布恩合唱團一同齊唱、寶來國中、荖濃國小及建山國小學生共同領唱國歌；國慶禮讚則由蝦米視障人聲樂團、台越舞團共同擔綱演出。
由憲兵指揮部快速反應連以「台灣榮耀，光輝再現」為主題操演；接續陸軍官校展旗隊以40人隊形展開國旗，引領2024巴黎奧運、帕運、威廉波特、U17排球選手及國際技能競賽選手搭乘英雄車隊進場，接受現場觀眾的喝采與致意；主題表演的第二個節目，由花蓮縣阿勒飛斯文化藝術團帶來「Kalingko 花蓮溪的風」，以傳統原住民族樂舞為根底，融合現代的創新思維，展現出原住民傳統豐美的文化。
接著客家文化以「守護等个台灣」為主題的嶄新表演，節目共有「流動山河、伯公相隨、盤花盛冠」三個主題段落；活動尾聲由莊敬高職帶來「舞莊敬話唯我特戰」，搭配號稱「忠義驃悍、勇猛頑強」戰鬥精神的特戰部勇士，展開中華民國的巨幅國旗，在此同時，空軍雷虎小組編成七機五角隊形噴彩煙低空通過觀禮臺上方，為國慶大會劃下完美的句點。
📌台北101國慶煙火！2024國慶焰火在雲林 國慶總統府建築光雕展演
◾️心動台灣Cheers・台北101國慶煙火展演
時間：2024年10月10日(四)晚間20:00
地點：台北101大樓北面
交管：10月10日(四)19:40-20:20管制101大樓落焰區周邊道路，交通局呼籲民眾於人行道上及空曠廣場觀賞煙火，勿行走於車道上。信義路5段「松仁路至市府路」東往西方向全線封閉、松智路「松壽路至信義路5段」雙向全線封閉、市府路「信義路5段至松壽路」南往北方向全線封閉。
◾️2024國慶焰火在雲林！41分鐘近3萬發花火無人機表演
2024國慶焰火首度在雲林舉辦，活動主打「來雲林，賞百景、享百味、看百戲」。10月10日下午16:30有霹靂布袋戲、雲林街舞協會、夜光龍、太日樂集等舞台表演；晚會則有樂興之時管絃樂團、黃妃、李千娜、原子少年VERA輪番演出。眾所期待的璀璨煙火秀於20:00開始展演，先以400台無人機大秀10大主題，包括素還真出場、神明祈福保庇台灣、雙十國慶、雲林上場台灣前進等閃耀600秒；緊接著41分鐘近3萬發煙火搭配交響樂，隆重登場。
◾️當我們同在一起－中華民國113年國慶總統府建築光雕展演
台灣第一本英雄漫畫《諸葛四郎》，於1958年發表後風靡全台，成為三四五年級生成長的共同回憶。今年適逢其漫畫家葉宏甲百歲冥誕，向經典致敬並串連新銳漫畫家的創作能量，「當我們同在一起－中華民國113年國慶總統府建築光雕展演」邀請觀眾穿越台灣原創漫畫的跨世紀經典。
日期：10月8日(二)至10月10日(四)
地點：凱達格蘭大道(總統府前)
場次：18:45、19:00、19:20、19:40、20:00、20:15、20:30、20:45、21:00、21:15、21:30、21:50、10月10日特別加場18:30。※10月8日因點燈儀式，展演自19:00開始
📌113年度國慶活動「交通管制及疏導措施」
為配合113年10月10日國慶大會活動，即日起至10月11日(五)7時止，將於中正區凱達格蘭大道及周邊道路進行LED視訊牆、光雕展演布幕牆搭設、夜間標線作業及演練。為確保活動順利進行，交通局已規劃相關交通管制措施，詳細如下：
◾️國慶大會
10月10日0時至13時(國慶大會當日)，北起武昌街、襄陽路、徐州路、信義路(均不含)、常德街(含)、忠孝西路(含南線2車道)以南;南至廣州街、南海路、愛國東路(均不含)以北;東起中山南路(含單側北向南車道)、林森南路、杭州南路(均不含)、羅斯福路(含)以西;西至中華路(不含)、博愛路(含)以東等路段進行管制。
◾️設備拆除
1) 10月10日13時至17時，重慶南路一段「寶慶路至貴陽街」東西雙向全線封閉。
2) 10月10日22時至10月11日7時，凱達格蘭大道「公園路至中山南路」東西雙向全線封閉。
◾️公車改道資訊：
交通局將協調公車業者配合調整路線，市民如需查詢公車改道資訊，請撥打台北市公共運輸處(02-27274168)或至查詢網站查詢詳細內容。為減少交通影響，請民眾提前規劃路線，避開管制區域，並多利用大眾運輸工具。
📌113年度國慶活動「禁制公告」
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總統府前的升旗儀式通常在早上07:00，於總統府前面的凱達格蘭大道上舉行。10月10日國慶日當日，因實施人員及車輛管制，依往例未開放民眾觀禮，相關交管訊息可至國慶網站瀏覽查詢。
📌113年度國慶大會
時間：2024年10月10日(四)09:05-11:50
地點：總統府前及南北廣場。
📌113年度國慶「表演節目」
序幕暖場表演首先由勇鷹高教機以五機大雁隊形低空衝場通過典禮臺上方作為開場，緊接著由北一女中結合樂儀旗隊所帶來的「團結一心慶誕辰」，充滿青春活力與整齊劃一的動作，展現青年學子自信、團結及具生命力的一面。
重頭戲「國防部三軍聯合樂儀隊」，以「樂儀飛揚展榮耀、團結同心安家邦」為主題，儀隊將展現精湛的操槍技術，配合樂隊的隊形變換，象徵捍衛家園的決心與軍隊的團結力量；再來由陸軍專科學校戰鼓隊、陸軍機步333旅埔光龍及台灣李棠華雜技團共同演出。國軍人型氣偶加上中華職棒、中華競技及愛伯特啦啦隊，帶來「舞動青春 撼動世界」的動感節目為序幕壓軸表演。
2024年國慶大會國歌由古寧頭戰役歐陽鈞、藍玉璋、王華嶽等3位參戰英雄代表，與甫獲世界合唱大賽金牌的尼布恩合唱團一同齊唱、寶來國中、荖濃國小及建山國小學生共同領唱國歌；國慶禮讚則由蝦米視障人聲樂團、台越舞團共同擔綱演出。
由憲兵指揮部快速反應連以「台灣榮耀，光輝再現」為主題操演；接續陸軍官校展旗隊以40人隊形展開國旗，引領2024巴黎奧運、帕運、威廉波特、U17排球選手及國際技能競賽選手搭乘英雄車隊進場，接受現場觀眾的喝采與致意；主題表演的第二個節目，由花蓮縣阿勒飛斯文化藝術團帶來「Kalingko 花蓮溪的風」，以傳統原住民族樂舞為根底，融合現代的創新思維，展現出原住民傳統豐美的文化。
接著客家文化以「守護等个台灣」為主題的嶄新表演，節目共有「流動山河、伯公相隨、盤花盛冠」三個主題段落；活動尾聲由莊敬高職帶來「舞莊敬話唯我特戰」，搭配號稱「忠義驃悍、勇猛頑強」戰鬥精神的特戰部勇士，展開中華民國的巨幅國旗，在此同時，空軍雷虎小組編成七機五角隊形噴彩煙低空通過觀禮臺上方，為國慶大會劃下完美的句點。
📌台北101國慶煙火！2024國慶焰火在雲林 國慶總統府建築光雕展演
◾️心動台灣Cheers・台北101國慶煙火展演
時間：2024年10月10日(四)晚間20:00
地點：台北101大樓北面
交管：10月10日(四)19:40-20:20管制101大樓落焰區周邊道路，交通局呼籲民眾於人行道上及空曠廣場觀賞煙火，勿行走於車道上。信義路5段「松仁路至市府路」東往西方向全線封閉、松智路「松壽路至信義路5段」雙向全線封閉、市府路「信義路5段至松壽路」南往北方向全線封閉。
◾️2024國慶焰火在雲林！41分鐘近3萬發花火無人機表演
2024國慶焰火首度在雲林舉辦，活動主打「來雲林，賞百景、享百味、看百戲」。10月10日下午16:30有霹靂布袋戲、雲林街舞協會、夜光龍、太日樂集等舞台表演；晚會則有樂興之時管絃樂團、黃妃、李千娜、原子少年VERA輪番演出。眾所期待的璀璨煙火秀於20:00開始展演，先以400台無人機大秀10大主題，包括素還真出場、神明祈福保庇台灣、雙十國慶、雲林上場台灣前進等閃耀600秒；緊接著41分鐘近3萬發煙火搭配交響樂，隆重登場。
◾️當我們同在一起－中華民國113年國慶總統府建築光雕展演
台灣第一本英雄漫畫《諸葛四郎》，於1958年發表後風靡全台，成為三四五年級生成長的共同回憶。今年適逢其漫畫家葉宏甲百歲冥誕，向經典致敬並串連新銳漫畫家的創作能量，「當我們同在一起－中華民國113年國慶總統府建築光雕展演」邀請觀眾穿越台灣原創漫畫的跨世紀經典。
日期：10月8日(二)至10月10日(四)
地點：凱達格蘭大道(總統府前)
場次：18:45、19:00、19:20、19:40、20:00、20:15、20:30、20:45、21:00、21:15、21:30、21:50、10月10日特別加場18:30。※10月8日因點燈儀式，展演自19:00開始
📌113年度國慶活動「交通管制及疏導措施」
為配合113年10月10日國慶大會活動，即日起至10月11日(五)7時止，將於中正區凱達格蘭大道及周邊道路進行LED視訊牆、光雕展演布幕牆搭設、夜間標線作業及演練。為確保活動順利進行，交通局已規劃相關交通管制措施，詳細如下：
◾️國慶大會
10月10日0時至13時(國慶大會當日)，北起武昌街、襄陽路、徐州路、信義路(均不含)、常德街(含)、忠孝西路(含南線2車道)以南;南至廣州街、南海路、愛國東路(均不含)以北;東起中山南路(含單側北向南車道)、林森南路、杭州南路(均不含)、羅斯福路(含)以西;西至中華路(不含)、博愛路(含)以東等路段進行管制。
◾️設備拆除
1) 10月10日13時至17時，重慶南路一段「寶慶路至貴陽街」東西雙向全線封閉。
2) 10月10日22時至10月11日7時，凱達格蘭大道「公園路至中山南路」東西雙向全線封閉。
◾️公車改道資訊：
交通局將協調公車業者配合調整路線，市民如需查詢公車改道資訊，請撥打台北市公共運輸處(02-27274168)或至查詢網站查詢詳細內容。為減少交通影響，請民眾提前規劃路線，避開管制區域，並多利用大眾運輸工具。
📌113年度國慶活動「禁制公告」