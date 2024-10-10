我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台北101將於10月10日晚間8點首度舉辦「心動台灣 Cheers‧台北 101 國慶展演」。（圖／翻攝自台北101）

2024年國慶日活動中多，不只每年必看的「國慶煙火」移至師到雲林施放，台北101今年也將首次舉辦國慶煙火展演，包含1分鐘煙火秀，還有雷射光雕及投影，配合建築燈光及點燈打字共同展演；據中央氣象署天氣預報顯示，今天台北市信義區中午過後降雨機率來到20％，體感偏舒適，但建議民眾仍可攜帶雨傘、薄外套，應對零星降雨和離場後下滑的氣溫。氣象署指出，本週東北季風南下主導台灣各地天氣，降雨熱區在桃園以北、基隆北海岸、東北部，慶幸的是，國慶日水氣減少，是本週天氣最好的一天，台北101所在的信義區，今天一整天的降雨機率都是20％。氣象署說明，信義區下午氣溫26度，體感28、29度，因為雲量較少；晚間6時至9時，氣溫24度、體感27度，晚間煙火釋放時，環境還算舒適，適合戶外活動，不過晚間9時後，氣溫會逐步下滑到22至23度，體感也只剩24至26度，可以多帶衣物以免離場時著涼。此外，國慶日東北季風稍微減弱，台北市信義區風向以「偏東風」為主，施放煙火時風力在1級左右，對煙火應不會有太多干擾，不過民眾若想有更好的觀賞體驗，建議到煙火施放處的「上風處」，也就是東邊，才不會被濃煙影響視線，推薦煙火最佳觀賞地點為「台北市政府東側廣場」，民眾可以提早到場卡位。一、道路交通管制（時間：10月10日19時40分至20時20分，共40分鐘）信義路5段【松仁路至市府路】東往西方向全線封閉。松智路【松壽路至信義路5段】雙向全線封閉。市府路【信義路5段至松壽路】南往北方向全線封閉。二、公車改道臺北市公共運輸處將協調公車業者配合調整路線，市民如需查詢公車改道資訊，請撥打公運處電話（02-27274168）或至公運處網站查詢詳細內容。為減少交通影響，請民眾提前規劃路線，避開管制區域，並多利用大眾運輸工具，感謝您的配合與理解。