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在美國9月消費者物價指數（CPI）數據及企業財報公布前，投資人等待通膨數據同時，消化聯準會（Fed）上月會議紀要，美股主指週三 (9日) 連續第二個交易日走升，科技股領漲，道瓊工業指數和標普500指數躍升至新高。聯準會週三公佈了上次政策會議紀要，其中顯示，「絕大多數與會者」贊成降息2碼，但「一些人」更願意降息1碼 。自9月會議以來的數據顯示經濟成長更為強勁，削弱了投資人對又一波大幅降息的押注。會議紀要中稱官員們希望強調的是，投資者不應期望降息速度比過去更快。TradeStation全球市場戰略主管David Russell表示，聯準會會議紀要「平淡無奇」，但實際上這對投資者來說可能是件好事。「政策制定者同意通膨正在消退，他們看到就業增長可能出現疲軟。如果需要，降息仍是可能的。最重要的是，鮑爾可能會在年底前支撐市場。」會議紀要公布後，市場預期聯準會在11月會議上不降息的可能性為24%。據芝加哥商品交易所的FedWatch工具，這一概率比一天前大幅上升，而一週前為0% 。在經濟方面，投資人等待分別將於10日和11日公布的9月消費者物價指數（CPI）和生產者物價指數(PPI)。11日摩根大通和富國銀行等大銀行的財報季拉開序幕。預計9月份CPI將上漲0.1%，為三個月以來的最小漲幅。與去年同期相比，CPI可能上漲2.3%，這是連續第六次放緩，也是自2021年初以來的最低漲幅。不包括波動性較大的食品和能源類別的指數可以更好反映潛在通膨，預計環比上漲0.2%，環比上漲3.2%。美國司法部本周表示，正在考慮分拆搜尋巨頭谷歌的可能性，這是一起具有歷史意義的大型科技反壟斷案，可能會對母公司Alphabet股價帶來重大風險。Alphabet股價下跌1.53%。投資者注意到美國司法部正在考慮要求法官強制谷歌出售關鍵業務以糾正其壟斷地位的消息。谷歌母公司Alphabet的股價在早盤交易中下跌，先前科技股普遍反彈，推動週二股價大幅上漲。道瓊工業指數上揚431.63點或1.03%，收42512.00點。標普500指數上漲40.91點或0.71%，收5792.04點。以科技股為主的那斯達克指數揚升108.70點或0.60%，收18291.62點。費城半導體指數挺升55.80點或1.06%，收5321.90點。