機車族也有補助別忘記領了！為了降低機車事故的發生，交通部公路局從去年至今年同時開辦「道路安駕訓練」的補助計畫，加上從108年就有的「機車駕訓補助」，最高可以領到2500元，申請期限到今年11月30日，如果是還沒有考機車駕照的民眾，預計最近要上機車駕訓課程的話，記得要申請補助哦！
太多人自學就跑去考試！上過駕訓班事故率大幅度降低
機車族許多現在都自學之後就去考照，對真正上路的路況並沒有太多掌握，根據公路局的統計，自學考取駕照後一年內違規比例為11.6%，但如果經過駕訓班訓練後，違規率則降低至4.2%，顯現出機車駕訓對於增加駕駛人之交通安全觀念、技巧確有其成效。
另外，根據警政署統計，民國96年起機車使用者死亡人數已占交通事故死亡總人數超過60%、受傷人數占交通事故受傷總人數超過80%，都可以看出機車駕駛教育已經是國內交通安全立即須解決的問題。而有經過機車駕訓的學員事故風險則減少36％，若同時參與道路安駕訓練，事故風險更降低51％。
機車駕訓補助最高2500元！申請資格、截止日期、補助金額一次看
為了推動機車駕車安全的觀念落實，公路局在113年擴大補助範圍，「機車駕訓補助」每人1300元、「機車安駕訓練」每人1200元，民眾只要到駕訓班參加普通重型機車班訓練，並且在今年11月30日前考取駕照，每名學員都可以獲得新台幣補助1300元（現行收費2800元至3700元不等），於駕訓班報名時仍須繳納完整學費，考上駕照後，再至駕訓班領取補助。
另外取得駕照之後，在今年11月30日前至駕訓班參加「道路安駕」訓練者，額外會再補助1200元，這對考到駕照遲遲不敢上路的機車族來說，實在是一大福音，訓練內容包括「路邊起步」、「左右轉彎」、「變換車道」、「無號誌路口停讓」、「路口或對向車道視線受阻轉彎」、「保持安全車距及間隔並注意大型車內輪差」等，不少上過的學員都表示：「一直以為自己騎車沒毛病，上過教練課之後才知道自己安全認知根本不足。」
駕訓班列表搜尋！各大監理站官網連結整理
如果不知道要去哪裡找有機車駕訓的駕訓班，可以使用監理站的「駕訓班列表」功能搜尋，找到自家附近的駕訓班，如果有任何的疑問，也可以到各區監理站網站查詢，或者致電詢問相關細節哦！
🟡臺北市區監理所：02-27630155
🟡高雄市區監理所：07-3613161
🟡臺北區監理所：02-26884366
🟡新竹區監理所：03-5892051
🟡臺中區監理所：04-26912011
🟡嘉義區監理所：05-3623939
🟡高雄區監理所：07-7711101
我是廣告 請繼續往下閱讀
機車族許多現在都自學之後就去考照，對真正上路的路況並沒有太多掌握，根據公路局的統計，自學考取駕照後一年內違規比例為11.6%，但如果經過駕訓班訓練後，違規率則降低至4.2%，顯現出機車駕訓對於增加駕駛人之交通安全觀念、技巧確有其成效。
另外，根據警政署統計，民國96年起機車使用者死亡人數已占交通事故死亡總人數超過60%、受傷人數占交通事故受傷總人數超過80%，都可以看出機車駕駛教育已經是國內交通安全立即須解決的問題。而有經過機車駕訓的學員事故風險則減少36％，若同時參與道路安駕訓練，事故風險更降低51％。
機車駕訓補助最高2500元！申請資格、截止日期、補助金額一次看
為了推動機車駕車安全的觀念落實，公路局在113年擴大補助範圍，「機車駕訓補助」每人1300元、「機車安駕訓練」每人1200元，民眾只要到駕訓班參加普通重型機車班訓練，並且在今年11月30日前考取駕照，每名學員都可以獲得新台幣補助1300元（現行收費2800元至3700元不等），於駕訓班報名時仍須繳納完整學費，考上駕照後，再至駕訓班領取補助。
另外取得駕照之後，在今年11月30日前至駕訓班參加「道路安駕」訓練者，額外會再補助1200元，這對考到駕照遲遲不敢上路的機車族來說，實在是一大福音，訓練內容包括「路邊起步」、「左右轉彎」、「變換車道」、「無號誌路口停讓」、「路口或對向車道視線受阻轉彎」、「保持安全車距及間隔並注意大型車內輪差」等，不少上過的學員都表示：「一直以為自己騎車沒毛病，上過教練課之後才知道自己安全認知根本不足。」
駕訓班列表搜尋！各大監理站官網連結整理
如果不知道要去哪裡找有機車駕訓的駕訓班，可以使用監理站的「駕訓班列表」功能搜尋，找到自家附近的駕訓班，如果有任何的疑問，也可以到各區監理站網站查詢，或者致電詢問相關細節哦！
🟡臺北市區監理所：02-27630155
🟡高雄市區監理所：07-3613161
🟡臺北區監理所：02-26884366
🟡新竹區監理所：03-5892051
🟡臺中區監理所：04-26912011
🟡嘉義區監理所：05-3623939
🟡高雄區監理所：07-7711101