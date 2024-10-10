MLB美國職棒洛杉磯道奇今（10）日將續在主客場交手聖地牙哥教士，面臨淘汰邊緣的道奇，若要避免再度倒在季後賽首輪的窘境，則必須至少想辦法先贏下今天比賽，將戰線延長至G5。而道奇主帥Dave Roberts稍早在賽前記者會上，則表示若系列賽能有G5，先發投手人選將從山本由伸、Jack Flaherty2人當中擇一，但球隊今日必須要先盡全力贏球。
大谷昨日精神喊話 道奇主帥也認同
昨日道奇以5：6一分之差不敵教士，在五戰三勝系列賽中吞下第2敗，也面臨淘汰邊緣。不過賽後日籍巨星大谷翔平則是喊話全隊，他說：「現在，我覺得沒有什麼可做的了（從第4戰比賽開始），我認為只要這場比賽我們拿下來就可以了，我們必須連續贏下2場比賽。」
道奇主帥Dave Roberts則是相當同意大谷的想法，他表示：「我認為這是相當正確的思考方式，我認為他不會感到緊張，他已經為今晚的比賽做好了充分準備，同時也表達了對於拿下比賽的期望。」
系列賽若還有G5 道奇先發二選一
而如果道奇今日獲勝，他們則將回到主場進行攸關晉級與否的關鍵G5，外界預期道奇將由山本由伸或Jack Flaherty其中一人擔任先發重任，Roberts對此則表示，「我們目前還沒有做出決定，首先我們會盡力打完今天的比賽，之後我們會再確認2名球員能否上場，再做出進一步的決定。」
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昨日道奇以5：6一分之差不敵教士，在五戰三勝系列賽中吞下第2敗，也面臨淘汰邊緣。不過賽後日籍巨星大谷翔平則是喊話全隊，他說：「現在，我覺得沒有什麼可做的了（從第4戰比賽開始），我認為只要這場比賽我們拿下來就可以了，我們必須連續贏下2場比賽。」
道奇主帥Dave Roberts則是相當同意大谷的想法，他表示：「我認為這是相當正確的思考方式，我認為他不會感到緊張，他已經為今晚的比賽做好了充分準備，同時也表達了對於拿下比賽的期望。」
系列賽若還有G5 道奇先發二選一
而如果道奇今日獲勝，他們則將回到主場進行攸關晉級與否的關鍵G5，外界預期道奇將由山本由伸或Jack Flaherty其中一人擔任先發重任，Roberts對此則表示，「我們目前還沒有做出決定，首先我們會盡力打完今天的比賽，之後我們會再確認2名球員能否上場，再做出進一步的決定。」