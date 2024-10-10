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▲道奇隊目前系列賽1勝2負，已瀕臨懸崖邊緣，根據過去大聯盟的歷史數據，他們有很高的機率會被淘汰，若不能連追兩場，大谷翔平MLB生涯的首次季後賽將在首輪結束。（圖／美聯社／達志影像）



▲洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，賽後受訪時，認為只要保有信心，相信道奇能搶下2連勝逆轉系列賽。（圖／美聯社／達志影像）

MLB美國職棒洛杉磯道奇今（10）日將續在主客場交手聖地牙哥教士，面臨淘汰邊緣的道奇，若要避免再度倒在季後賽首輪的窘境，則必須至少想辦法先贏下今天比賽，將戰線延長至G5。而道奇主帥Dave Roberts稍早在賽前記者會上，昨日道奇以5：6一分之差不敵教士，在五戰三勝系列賽中吞下第2敗，也面臨淘汰邊緣。不過賽後日籍巨星大谷翔平則是喊話全隊，他說：「現在，我覺得沒有什麼可做的了（從第4戰比賽開始），道奇主帥Dave Roberts則是相當同意大谷的想法，他表示：「我認為這是相當正確的思考方式，我認為他不會感到緊張，而如果道奇今日獲勝，他們則將回到主場進行攸關晉級與否的關鍵G5，，Roberts對此則表示，「我們目前還沒有做出決定，首先我們會盡力打完今天的比賽，