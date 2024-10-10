MLB美國職棒洛杉磯道奇今（10）日將續在主客場交手聖地牙哥教士，面臨淘汰邊緣的道奇，若要避免再度倒在季後賽首輪的窘境，則必須至少想辦法先贏下今天比賽，將戰線延長至G5。而道奇主帥Dave Roberts稍早在賽前記者會上，則表示若系列賽能有G5，先發投手人選將從山本由伸、Jack Flaherty2人當中擇一，但球隊今日必須要先盡全力贏球。

我是廣告 請繼續往下閱讀
大谷昨日精神喊話　道奇主帥也認同

昨日道奇以5：6一分之差不敵教士，在五戰三勝系列賽中吞下第2敗，也面臨淘汰邊緣。不過賽後日籍巨星大谷翔平則是喊話全隊，他說：「現在，我覺得沒有什麼可做的了（從第4戰比賽開始），我認為只要這場比賽我們拿下來就可以了，我們必須連續贏下2場比賽。

道奇主帥Dave Roberts則是相當同意大谷的想法，他表示：「我認為這是相當正確的思考方式，我認為他不會感到緊張，他已經為今晚的比賽做好了充分準備，同時也表達了對於拿下比賽的期望。

系列賽若還有G5　道奇先發二選一

而如果道奇今日獲勝，他們則將回到主場進行攸關晉級與否的關鍵G5，外界預期道奇將由山本由伸或Jack Flaherty其中一人擔任先發重任，Roberts對此則表示，「我們目前還沒有做出決定，首先我們會盡力打完今天的比賽，之後我們會再確認2名球員能否上場，再做出進一步的決定。

▲道奇隊目前系列賽1勝2負，已瀕臨懸崖邊緣，根據過去大聯盟的歷史數據，他們有很高的機率會被淘汰，若不能連追兩場，大谷翔平MLB生涯的首次季後賽將在首輪結束。（圖／美聯社／達志影像）▲道奇隊目前系列賽1勝2負，已瀕臨懸崖邊緣，根據過去大聯盟的歷史數據，他們有很高的機率會被淘汰，若不能連追兩場，大谷翔平MLB生涯的首次季後賽將在首輪結束。（圖／美聯社／達志影像）

▲洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，賽後受訪時，認為只要保有信心，相信道奇能搶下2連勝逆轉系列賽。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，賽後受訪時，認為只要保有信心，相信道奇能搶下2連勝逆轉系列賽。（圖／美聯社／達志影像）

MLB季後賽分區賽10日賽程轉播一次看　大谷翔平率道奇背水一戰　

教士2：1聽牌！G4派Dylan Cease「關門」　歷史數據對道奇很不利

快評／道奇豪砸77億卻瀕臨淘汰！總薪資近教士2倍　1弱點成致命傷

大谷翔平睽違7打席敲安！道奇Hernandez轟滿貫彈　G3上演進攻大戰

關鍵字