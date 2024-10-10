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國民黨主席朱立倫今（10）日上午參加國民黨中央黨部升旗典禮，待會也前赴總統府出席國慶大典，對此朱立倫受訪時表示，去年國慶大典完全消滅中華民國意象，而今年在院長韓國瑜撥亂反正下，讓中華民國元素充分展現，全民不分黨派慶賀中華民國生日，很開心能夠參與，而無論是哪位朋友，都是互相道賀中華民國生日快樂。朱立倫今日將出席國慶大典，其受訪時表示自己只有去年沒有去，因整個國慶大典完全消滅中華民國意象我，今年在院長韓國瑜撥亂反正下，讓中華民國元素充分展現，全民不分黨派慶賀中華民國生日，很開心能夠參與，而無論是哪位朋友，都是互相道賀中華民國生日快樂。而對於賴清德國慶談話將提及跨黨派的朝野合作，朱立倫表示，國民黨對於福國利民的法案跟預算一定是全力支持，但也請行政院長卓榮泰回應立院通過的法案或主要各黨都同意的決議，這也是朝野互動以及對國會的尊重。朱立倫也不忘向賴清德喊話，籲以總統的高度而非民進黨的角度來面對這些問題，總統的高度就是請國會支持行政院的預算，但是也要請行政院尊重立法院法案與決議。此外賴清德將在談話中強調中華民國、中華人民共和國互不隸屬的政策立場，朱立倫認為，相信所有國際朋友都很關心這議題，若賴清德讓大家很放心，相信美國或國際也不會這麼緊張，或美國事先特別要強調一中政策、不支持台獨等言論，賴清德必須要拿出智慧，跨越狹隘的意識形態，能夠真正展現出讓兩岸和平的一個方式、講法或立場，唯有如此才能讓大家安居樂業。