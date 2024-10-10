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近況火燙的MLB老虎今(10)日再度啟用投手車輪戰，徹底封鎖印地安人打線，並靠著較佳的火力串聯，守護者系列賽G1首局就攻下5分，第6局再攻下2分，最終以7：0獲勝，但自此之後，守護者共20局未能得分，其中David Fry本場又吞下2次三振，並留下了8個殘壘，成為眾矢之的。Fry解釋，「季後賽高張力，且每個細節都會被放大；隊友有很多次打得不錯，可惜落點不佳。」老虎自2014年以來，首度在季後賽登場，底特律球迷非常興奮，全場高喊「Let's go Tigers！(衝吧!老虎)」，本場比賽湧進44885名球迷入場，寫下主場Comerica Park近25年最多觀眾人數。