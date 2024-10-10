我是廣告 請繼續往下閱讀

今（10）日為雙十國慶典禮，立法院長韓國昨接受節目專訪，被問及總統賴清德是否於國慶典禮上唱國歌時，暗指賴清德不會在國慶活動上唱國歌。對此，黨政人士質疑，回顧歷年來的國慶典禮流程，在演唱國歌的環節時，國家元首皆並未到上場的時間，無論是馬英九、蔡英文擔任總統任內的流程皆是如此，韓國瑜作為慶籌會主席，難道會不知道活動流程的安排嗎？韓國瑜昨受訪時指出，賴清德的意識形態有排他性，他國慶晚會時沒唱國歌，過去參加陸軍官校一百年紀念時，也沒念國父遺囑，至於賴在典禮唱不唱國歌，韓回應「我研判他個性強硬派，沒有把握，但沒關係，我一定會唱！」黨政人士指出，每年國慶活動皆分為總統府前廣場與總統府內，府外是一般民眾與貴賓參加活動的場地，府內則由總統、副總統共同接受外賓國慶致賀。該人士提到，在歷年的活動流程安排上，慶祝大會由慶籌會主席帶領出席來賓唱國歌，在國歌結束後由主席致詞，之後由僑胞代表致詞，並介紹友邦貴賓，接續由表演團體進行國慶禮讚，接著才是副總統與總統先後抵達會場，再由總統發表演說。黨政人士直言，國慶活動的流程安排已延續多年皆是如此，作為慶籌會主席的韓國瑜明知道活動流程，在接受媒體專訪時卻刻意避開關鍵資訊，語焉不詳意圖帶風向，有失慶籌會主席格調。