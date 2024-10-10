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總統賴清德5日在國慶晚會致詞時，提出一番「祖國論」，引發外界熱議。對此，前立委郭正亮表示，「賴清德的祖國論是經不起選舉的質問，一拳就打死了，乍聽之下似是而非，他以後就不敢講了，獨派的人一定會去跟他說的」，並直言「林濁水大概已經失眠一天了」。郭正亮9日在節目《綠也掀桌》表示，賴清德的祖國論乍聽之下似是而非，經不起選舉的質問，「一拳就打死了，他以後就不敢講了，獨派的人一定會去跟他說的」。郭正亮也猜測，民進黨大老、前立委林濁水大概已經失眠一天了，賴清德會突然在國慶晚會上說到這個論述，就是在做個預告，「可能就是10月10日的稿子就有這句話，應該是有個稿子知道要寫這個」。郭正亮也好奇，是哪個幕僚告訴賴清德這段的？「就是覺得你的國安幕僚真是可怕，怎麼不知道會從這裡延伸出來邏輯上的問題」。