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▲和欣客運的兩排座椅被許多長途旅客大推，表示舒適程度完全贏過高鐵太多。（圖/國道客運迷俱樂部）

▲黃小姐與男友上週末來台北遊玩，搭乘和欣客運兩排座椅的車款，個人座位舒適寬大，讓她覺得CP值非常高。（圖/黃小姐授權提供）

▲和欣客運的兩排座位車款寬敞舒適，在車上睡覺也非常的舒適，不少乘客搭過都覺得非常不錯。（圖/和欣客運臉書）

國道客運業者寒冬還沒過去！根據交通部統計，2019年國道客運載客量衝破8138萬餘人次，但隨著2020年碰上新冠疫情之後，包括2021、2022都只有大約4300萬餘人次，幾乎是腰斬的程度，直到2023年才終於回升至5209萬人，但國道客運真的回不去了嗎？一名網友在PTT貼文分享表示「很多人都說客運會塞車位置很難坐什麼的，大家是沒有搭過和欣客運嗎？兩排座椅舒適到上車就開始睡到目的地，自從搭過一次之後就再也沒有搭過高鐵，位置真的超大又舒適，票價只要560元耶！希望大家有機會真的可以搭看看，尤其北漂南漂要返鄉的人。」貼文曝光後，不少網友紛紛回應、「大推和欣兩排座椅白金艙，座位舒適超級爽的！」《NOWnews》記者也實際訪問到上週剛搭和欣客運來台北遊玩的台南人黃小姐，她向記者透露，自己已經許久沒來台北，本來是想搭高鐵北上，但經過比較，黃小姐表示之所以會選擇「和欣客運」，也是因為上網做了許多功課，，綜合票價考量，，自己下次要來台北還是會選擇客運搭乘，而記者本身也是台南人，大學時期都是搭「和欣客運」往返南北，說實在話論CP值來說隨著疫情已經過去，台鐵、高鐵的載運量都已經回升到疫情前的水準，，甚至有客運業者已經預計退租2樓月台，轉往較便宜的4樓月台，盼開源節流來節省營運成本。國光客運也表示，疫情之後連年虧損，載客量還沒恢復到疫情前的水準，畢竟也是執行公共運輸任務，月台提供大眾使用，也希望相關主管機關能檢視相關交通預算補助月台費。只能說，雖然客運在雙鐵夾殺的情況，現階段很難回到顛峰，