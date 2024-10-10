國道客運業者寒冬還沒過去！根據交通部統計，2019年國道客運載客量衝破8138萬餘人次，但隨著2020年碰上新冠疫情之後，包括2021、2022都只有大約4300萬餘人次，幾乎是腰斬的程度，直到2023年才終於回升至5209萬人，但國道客運真的回不去了嗎？就有網友討論：「大家是沒有搭過和欣客運嗎....搭過之後根本不想搭高鐵耶」引起廣大迴響。
一名網友在PTT貼文分享表示「很多人都說客運會塞車位置很難坐什麼的，大家是沒有搭過和欣客運嗎？兩排座椅舒適到上車就開始睡到目的地，自從搭過一次之後就再也沒有搭過高鐵，位置真的超大又舒適，票價只要560元耶！希望大家有機會真的可以搭看看，尤其北漂南漂要返鄉的人。」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「和欣真的國道客運頂中頂！舒適程度贏高鐵太多了」、「單論舒適度來說，和欣完全贏過高鐵，高鐵除了速度快，其他都輸」、「如果高鐵2小時，和欣客運4小時，我真的會選和欣客運」、「大推和欣兩排座椅白金艙，座位舒適超級爽的！」
國道客運的霸主「和欣客運」！搭過乘客真實心得分享
《NOWnews》記者也實際訪問到上週剛搭和欣客運來台北遊玩的台南人黃小姐，她向記者透露，自己已經許久沒來台北，本來是想搭高鐵北上，但經過比較，這次選擇的是「和欣客運兩排座椅」的車款北上，從早上9點15分上車之後，大約下午1點抵達台北，座位非常舒適又寬敞，還有附加電視、充電孔等，讓她感到非常滿意。
黃小姐表示之所以會選擇「和欣客運」，也是因為上網做了許多功課，由於和欣客運的停靠站距離住家比較近，下車之後10分鐘內就能快速到家，但如果是搭乘高鐵的話，由於台南高鐵站位置較為偏遠，下車之後則需要30分鐘的車程才能到家，綜合票價考量，和欣客運來回總價1320元，但高鐵台南台北來回就要2700元，直接省下一半，自己下次要來台北還是會選擇客運搭乘，也對客運不舒適、速度緩慢有所改觀。
而記者本身也是台南人，大學時期都是搭「和欣客運」往返南北，說實在話論CP值來說，和欣客運的舒適度完全勝過高鐵太多，且也要看地區性選擇，以記者台南住家來看，搭到高鐵要40分鐘的車程才能夠抵達，但搭客運的下車點僅需15分鐘就能到家，因此時至今日，不趕時間時，仍然會選搭舒適的和欣客運。
國道客運的危機重重！遭雙鐵夾殺的困境還有待解決
隨著疫情已經過去，台鐵、高鐵的載運量都已經回升到疫情前的水準，唯獨客運還沒有辦法回溫，這無疑是因為遭到「雙鐵夾殺」，客源流失造成客運業者的營運危機，也讓過去熱鬧的「台北轉運站」現在已經出現高達10個閒置月台，甚至有客運業者已經預計退租2樓月台，轉往較便宜的4樓月台，盼開源節流來節省營運成本。
國光客運也表示，疫情之後連年虧損，載客量還沒恢復到疫情前的水準，畢竟也是執行公共運輸任務，月台提供大眾使用，也希望相關主管機關能檢視相關交通預算補助月台費。只能說，雖然客運在雙鐵夾殺的情況，現階段很難回到顛峰，但對於偏鄉、偏遠的地方來看，客運仍然是台灣不可消失的重要大眾運輸工具，如果下回訂不到雙鐵車票時，與其站在車上，不如可以購買客運票乘坐看看，也許你也會有不同的想法，甚至愛上搭客運哦！
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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「和欣真的國道客運頂中頂！舒適程度贏高鐵太多了」、「單論舒適度來說，和欣完全贏過高鐵，高鐵除了速度快，其他都輸」、「如果高鐵2小時，和欣客運4小時，我真的會選和欣客運」、「大推和欣兩排座椅白金艙，座位舒適超級爽的！」
國道客運的霸主「和欣客運」！搭過乘客真實心得分享
《NOWnews》記者也實際訪問到上週剛搭和欣客運來台北遊玩的台南人黃小姐，她向記者透露，自己已經許久沒來台北，本來是想搭高鐵北上，但經過比較，這次選擇的是「和欣客運兩排座椅」的車款北上，從早上9點15分上車之後，大約下午1點抵達台北，座位非常舒適又寬敞，還有附加電視、充電孔等，讓她感到非常滿意。
黃小姐表示之所以會選擇「和欣客運」，也是因為上網做了許多功課，由於和欣客運的停靠站距離住家比較近，下車之後10分鐘內就能快速到家，但如果是搭乘高鐵的話，由於台南高鐵站位置較為偏遠，下車之後則需要30分鐘的車程才能到家，綜合票價考量，和欣客運來回總價1320元，但高鐵台南台北來回就要2700元，直接省下一半，自己下次要來台北還是會選擇客運搭乘，也對客運不舒適、速度緩慢有所改觀。
而記者本身也是台南人，大學時期都是搭「和欣客運」往返南北，說實在話論CP值來說，和欣客運的舒適度完全勝過高鐵太多，且也要看地區性選擇，以記者台南住家來看，搭到高鐵要40分鐘的車程才能夠抵達，但搭客運的下車點僅需15分鐘就能到家，因此時至今日，不趕時間時，仍然會選搭舒適的和欣客運。
國道客運的危機重重！遭雙鐵夾殺的困境還有待解決
隨著疫情已經過去，台鐵、高鐵的載運量都已經回升到疫情前的水準，唯獨客運還沒有辦法回溫，這無疑是因為遭到「雙鐵夾殺」，客源流失造成客運業者的營運危機，也讓過去熱鬧的「台北轉運站」現在已經出現高達10個閒置月台，甚至有客運業者已經預計退租2樓月台，轉往較便宜的4樓月台，盼開源節流來節省營運成本。
國光客運也表示，疫情之後連年虧損，載客量還沒恢復到疫情前的水準，畢竟也是執行公共運輸任務，月台提供大眾使用，也希望相關主管機關能檢視相關交通預算補助月台費。只能說，雖然客運在雙鐵夾殺的情況，現階段很難回到顛峰，但對於偏鄉、偏遠的地方來看，客運仍然是台灣不可消失的重要大眾運輸工具，如果下回訂不到雙鐵車票時，與其站在車上，不如可以購買客運票乘坐看看，也許你也會有不同的想法，甚至愛上搭客運哦！