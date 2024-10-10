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▲7-11開跑雙十國慶咖啡優惠，濃萃美式買10送10、濃萃拿鐵25杯1010元。（圖／7-11提供）

▲7-11國慶日慶祝ZEELAND-MARK商場開幕，咖啡限定優惠。（圖／7-11提供）

▲7-11不可思議咖啡門市有大杯冠軍美式買1送1。（圖／業者提供）

▲全家霜淇淋買10送10只限國慶日。（圖／全家提供）

▲▲全家特濃拿鐵、貴妃紅茶、好喝奶茶10元多一杯。（圖／全家提供）

▲全家本週康康五優惠，有霜淇淋、拿鐵買一送一。（圖／全家提供）

▲全家國慶日限定優惠，美式寄杯買10送10。（圖／全家提供）

▲全家搖搖茶吧、福爾摩沙茶同價位買2送1。（圖／全家提供）

▲10月10日國慶日萊爾富於Hi-Life VIP APP內的整買零取祭出雙十節會員回饋，最高省450元。（圖／萊爾富提供）

▲美廉社國慶日推咖啡及周末限時促銷優惠，咖啡4天限定優惠，濃萃系列美式、拿鐵買一送一。（圖／美廉社提供）

雙十國慶日優惠懶人包來了！超商歡慶雙十節推出限定咖啡、冰品優惠，放假出遊前也別忘記先來杯咖啡！7-11有行動隨時取濃萃美式買10送10、濃萃拿鐵25杯1010元，還可疊加自帶杯折扣5元，相當於濃美式最低20元、拿鐵最低35元開喝；全家不能錯過的有霜淇淋買10送10，優惠僅限今天，喜歡霜淇淋快衝一波。◾濃萃美式買10送10，5折（原價50元、特價25元）◾濃萃拿鐵25杯1010元，6.7折（原價60元、特價40元）◾大杯卡布奇諾32杯1010元，5.7折（原價55元、特價32元）◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶25杯1010元，6.7折（原價60元、特價40元）◾經典純奶茶／純奶青32杯1010元，6.3折（原價50元、特價32元）◾大杯精品拿鐵14杯1010元，6.6折（原價110元、特價72元）◾霜淇淋第2支10元，（原價49元、特價30元）◾特大杯美式3杯100元，（原價60元、特價33元）◾特大杯拿鐵2杯100元，（原價70元、特價50元）◾大杯精品美式2杯100元，5折（原價100元、特價50元）◾經典奶茶3杯100元，（原價50元、特價33元）◾哈根達斯迷你杯、雪糕、雪酥系列商品任選4件299元，OPENPOIN會員以OPENPOINT錢包、icashPAY、iCASH2.0購買活動品項享滿額立折滿500現折50優惠。◾大杯冠軍美式買1送1，5折（原價80元、特價40元）◾霜淇淋買10送10（限量一萬組），5折（原價49元、特價25元）◾大杯特濃拿鐵第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）◾搖搖茶吧荔枝貴妃紅茶第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）◾搖搖茶吧凍凍好喝奶茶第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）◾威德運動補給飲料買1送1，5折（原價35元、特價18元）◾極粹咖啡拿鐵買1送1，5折（原價39元、特價20元）◾杜老爺曠世奇派 玫瑰鹽巧克力大雪糕買1送1，5折（原價49元、特價25元）◾金車漢寶黑胡椒牛肉風味麵買1送1，5折（原價35元、特價18元）◾霜淇淋（不限口味，含阿芙佳朵）買1送1，5折（原價49元、特價25元）◾大杯特濃美式買10送10，5折（原價55元、特價28元）◾大杯特濃拿鐵買10送8，5.5折（原價65元、特價36元）◾中杯單品美式買10送10，5折（原價80元、特價40元）◾中杯單品拿鐵買10送8，5.6折（原價90元、特價50元）◾使用指定信用卡(包含台新、中信、玉山、永豐、聯邦、富邦、新光等)，或是使用全盈+PAY、台新pay購買店舖內指定商品，單筆消費滿300元，即可現折30元◾40元／55元／65元私品茶，同價位買2送1，6.7折◾FMC瓶裝茶任選買2送1，6.7折（原價30元、特價20元）◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）◾大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）◾大杯美式買10送10，5折（原價45元、特價23元）◾大杯拿鐵買10送6，6.3折（原價55元、特價35元）◾ 哈根達斯指定冰品任選4件299元，5.8折（原價129元、特價75元）◾大杯莊園美式買2送1，6.7折（原價45元、特價30元）◾大杯莊園拿鐵買2送1，6.7折（原價55元、特價37元）◾大杯極淬莊園美式買2送1，6.7折（原價55元、特價37元）◾大杯極淬莊園美鐵買2送1，6.7折（原價65元、特價44元）◾大杯極淬莊園美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）◾大杯極淬莊園美鐵買1送1​​​​​​​，5折（原價65元、特價33元）◾大杯濃萃美式買1送1，5折，（原價50元、特價25元）◾大杯濃萃拿鐵買1送1，5折，（原價60元、特價30元）