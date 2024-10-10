雙十國慶日優惠懶人包來了！超商歡慶雙十節推出限定咖啡、冰品優惠，放假出遊前也別忘記先來杯咖啡！7-11有行動隨時取濃萃美式買10送10、濃萃拿鐵25杯1010元，還可疊加自帶杯折扣5元，相當於濃美式最低20元、拿鐵最低35元開喝；全家不能錯過的有霜淇淋買10送10，優惠僅限今天，喜歡霜淇淋快衝一波。
🟡7-ELEVEN
📍APP｜10月6日至10月10日
◾濃萃美式買10送10，5折（原價50元、特價25元）
◾濃萃拿鐵25杯1010元，6.7折（原價60元、特價40元）
◾大杯卡布奇諾32杯1010元，5.7折（原價55元、特價32元）
◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶25杯1010元，6.7折（原價60元、特價40元）
◾經典純奶茶／純奶青32杯1010元，6.3折（原價50元、特價32元）
◾大杯精品拿鐵14杯1010元，6.6折（原價110元、特價72元）
📍門市｜10月9日至10月13日
◾霜淇淋第2支10元，（原價49元、特價30元）
📍門市｜10月9日至10月13日
◾特大杯美式3杯100元，（原價60元、特價33元）
◾特大杯拿鐵2杯100元，（原價70元、特價50元）
◾大杯精品美式2杯100元，5折（原價100元、特價50元）
◾經典奶茶3杯100元，（原價50元、特價33元）
◾哈根達斯迷你杯、雪糕、雪酥系列商品任選4件299元，OPENPOIN會員以OPENPOINT錢包、icashPAY、iCASH2.0購買活動品項享滿額立折滿500現折50優惠。
📍門市｜9月18日至10月15日
◾大杯冠軍美式買1送1，5折（原價80元、特價40元）
🔎點此查詢不可思議咖啡門市
🟡全家便利商店
📍APP｜10月10日限定
◾霜淇淋買10送10（限量一萬組），5折（原價49元、特價25元）
📍門市｜10月9日至10月13日
◾大杯特濃拿鐵第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾搖搖茶吧荔枝貴妃紅茶第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾搖搖茶吧凍凍好喝奶茶第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
📍門市｜10月11日至10月13日
◾威德運動補給飲料買1送1，5折（原價35元、特價18元）
◾極粹咖啡拿鐵買1送1，5折（原價39元、特價20元）
◾杜老爺曠世奇派 玫瑰鹽巧克力大雪糕買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾金車漢寶黑胡椒牛肉風味麵買1送1，5折（原價35元、特價18元）
◾霜淇淋（不限口味，含阿芙佳朵）買1送1，5折（原價49元、特價25元）
📍APP｜10月9日起至10月13日
◾大杯特濃美式買10送10，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買10送8，5.5折（原價65元、特價36元）
◾中杯單品美式買10送10，5折（原價80元、特價40元）
◾中杯單品拿鐵買10送8，5.6折（原價90元、特價50元）
◾使用指定信用卡(包含台新、中信、玉山、永豐、聯邦、富邦、新光等)，或是使用全盈+PAY、台新pay購買店舖內指定商品，單筆消費滿300元，即可現折30元
📍APP｜10月8日至10月10日
◾40元／55元／65元私品茶，同價位買2送1，6.7折
◾FMC瓶裝茶任選買2送1，6.7折（原價30元、特價20元）
🟡萊爾富
📍門市｜10月9日至10月15日
◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
📍APP｜10月10日限定
◾大杯美式買10送10，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯拿鐵買10送6，6.3折（原價55元、特價35元）
📍APP、門市｜10月9日至10月13日
◾ 哈根達斯指定冰品任選4件299元，5.8折（原價129元、特價75元）
🟡OK超商
📍門市｜10月9日至10月10日
◾大杯莊園美式買2送1，6.7折（原價45元、特價30元）
◾大杯莊園拿鐵買2送1，6.7折（原價55元、特價37元）
◾大杯極淬莊園美式買2送1，6.7折（原價55元、特價37元）
◾大杯極淬莊園美鐵買2送1，6.7折（原價65元、特價44元）
📍門市｜10月11日限定
◾大杯極淬莊園美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯極淬莊園美鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
🟡美廉社
📍門市｜10月10日至10月13日
◾大杯濃萃美式買1送1，5折，（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃拿鐵買1送1，5折，（原價60元、特價30元）
我是廣告 請繼續往下閱讀
📍APP｜10月6日至10月10日
◾濃萃美式買10送10，5折（原價50元、特價25元）
◾濃萃拿鐵25杯1010元，6.7折（原價60元、特價40元）
◾大杯卡布奇諾32杯1010元，5.7折（原價55元、特價32元）
◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶25杯1010元，6.7折（原價60元、特價40元）
◾經典純奶茶／純奶青32杯1010元，6.3折（原價50元、特價32元）
◾大杯精品拿鐵14杯1010元，6.6折（原價110元、特價72元）
📍門市｜10月9日至10月13日
◾霜淇淋第2支10元，（原價49元、特價30元）
📍門市｜10月9日至10月13日
◾特大杯美式3杯100元，（原價60元、特價33元）
◾特大杯拿鐵2杯100元，（原價70元、特價50元）
◾大杯精品美式2杯100元，5折（原價100元、特價50元）
◾經典奶茶3杯100元，（原價50元、特價33元）
◾哈根達斯迷你杯、雪糕、雪酥系列商品任選4件299元，OPENPOIN會員以OPENPOINT錢包、icashPAY、iCASH2.0購買活動品項享滿額立折滿500現折50優惠。
📍門市｜9月18日至10月15日
◾大杯冠軍美式買1送1，5折（原價80元、特價40元）
🔎點此查詢不可思議咖啡門市
🟡全家便利商店
📍APP｜10月10日限定
◾霜淇淋買10送10（限量一萬組），5折（原價49元、特價25元）
📍門市｜10月9日至10月13日
◾大杯特濃拿鐵第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾搖搖茶吧荔枝貴妃紅茶第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾搖搖茶吧凍凍好喝奶茶第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
📍門市｜10月11日至10月13日
◾威德運動補給飲料買1送1，5折（原價35元、特價18元）
◾極粹咖啡拿鐵買1送1，5折（原價39元、特價20元）
◾杜老爺曠世奇派 玫瑰鹽巧克力大雪糕買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾金車漢寶黑胡椒牛肉風味麵買1送1，5折（原價35元、特價18元）
◾霜淇淋（不限口味，含阿芙佳朵）買1送1，5折（原價49元、特價25元）
📍APP｜10月9日起至10月13日
◾大杯特濃美式買10送10，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買10送8，5.5折（原價65元、特價36元）
◾中杯單品美式買10送10，5折（原價80元、特價40元）
◾中杯單品拿鐵買10送8，5.6折（原價90元、特價50元）
◾使用指定信用卡(包含台新、中信、玉山、永豐、聯邦、富邦、新光等)，或是使用全盈+PAY、台新pay購買店舖內指定商品，單筆消費滿300元，即可現折30元
📍APP｜10月8日至10月10日
◾40元／55元／65元私品茶，同價位買2送1，6.7折
◾FMC瓶裝茶任選買2送1，6.7折（原價30元、特價20元）
🟡萊爾富
📍門市｜10月9日至10月15日
◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
📍APP｜10月10日限定
◾大杯美式買10送10，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯拿鐵買10送6，6.3折（原價55元、特價35元）
📍APP、門市｜10月9日至10月13日
◾ 哈根達斯指定冰品任選4件299元，5.8折（原價129元、特價75元）
🟡OK超商
📍門市｜10月9日至10月10日
◾大杯莊園美式買2送1，6.7折（原價45元、特價30元）
◾大杯莊園拿鐵買2送1，6.7折（原價55元、特價37元）
◾大杯極淬莊園美式買2送1，6.7折（原價55元、特價37元）
◾大杯極淬莊園美鐵買2送1，6.7折（原價65元、特價44元）
📍門市｜10月11日限定
◾大杯極淬莊園美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯極淬莊園美鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
🟡美廉社
📍門市｜10月10日至10月13日
◾大杯濃萃美式買1送1，5折，（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃拿鐵買1送1，5折，（原價60元、特價30元）