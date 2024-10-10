今（10）日迎接雙十國慶日，雖然今年沒有4天連假，但老天爺賜給台灣好天氣，民眾可以好好把握，出門走走；氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮指出，今天白天「北舒適、南微熱、早晚體感較涼」，週六（10/12）水氣增多，降雨範圍擴大。昨（9）日生成的「百里嘉颱風」在日本南方，路徑往北移動，對台灣無影響。
吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天國慶日清晨，台南有局部濃霧，受東北季風影響，最低氣溫出現在新北市石碇區，只有19.1度，其它各地區平地最低氣溫也大約在19至21度間。
吳德榮提及，國慶日東北季風轉乾，各地多雲時晴，「花東及中南部山區」午後偶有零星降雨的機率，整體來說白天北舒適、南微熱、早晚涼。各地區氣溫分佈上，北部19至28度、中部21至32度、南部21至34度、東部21至32度。
吳德榮說明，明（11）日東北季風再減弱，各地多雲時晴、中南部山區有午後偶局部陣雨，白天氣溫略升，同樣是北舒適、南微熱，早晚偏涼。週六至下週三（10/12至10/16）轉偏東風、東側水氣略增，各地仍為多雲時晴，午後山區有局部陣雨，東半部也偶有局部短暫降雨的機率。
此外，昨天下午2時，位於台灣東側遠洋，生成一個「百里嘉颱風」（國際命名：barijat，美國提供，原意為沿岸受風浪影響），吳德榮預估，路徑會朝北北東轉北遠離，因為環境風切增大，且往高緯度的海溫低，明晚起就會變性為溫帶氣旋。
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吳德榮提及，國慶日東北季風轉乾，各地多雲時晴，「花東及中南部山區」午後偶有零星降雨的機率，整體來說白天北舒適、南微熱、早晚涼。各地區氣溫分佈上，北部19至28度、中部21至32度、南部21至34度、東部21至32度。
吳德榮說明，明（11）日東北季風再減弱，各地多雲時晴、中南部山區有午後偶局部陣雨，白天氣溫略升，同樣是北舒適、南微熱，早晚偏涼。週六至下週三（10/12至10/16）轉偏東風、東側水氣略增，各地仍為多雲時晴，午後山區有局部陣雨，東半部也偶有局部短暫降雨的機率。
此外，昨天下午2時，位於台灣東側遠洋，生成一個「百里嘉颱風」（國際命名：barijat，美國提供，原意為沿岸受風浪影響），吳德榮預估，路徑會朝北北東轉北遠離，因為環境風切增大，且往高緯度的海溫低，明晚起就會變性為溫帶氣旋。