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▲72位災後復原英雄展護全國最大寬24公尺、長36公尺的巨幅國旗進場。（圖／台中市政府提供，2024.10.10）

▲台中市長盧秀燕進場時，受到民眾熱情歡迎。（圖／台中市政府提供，2024.10.10）

台中市長盧秀燕今早在市府前廣場主持國慶升旗典禮，她致詞時提到今年台灣並不平靜，除了花蓮大地震、還有凱米颱風、山陀兒颱風等天災，但台中相對幸運，才能秉持同島一命的精神，及時伸援手協助兄弟姊妹們。她強調「我們只有一個國，那就是中華民國；我們只有一個家，那就是台灣」，應該更忠誠、更熱愛、更珍惜、更保護我們的國家，並願盛世太平。盧秀燕今（10）日上午8時主持台中市國慶升旗典禮，她透露昨晚6點多就有人來排隊，晚間11點她乘坐公務車經過市府時，已經排成長龍，顯現大家對國家的熱愛。以往參與升旗者約1萬人左右，今天目測來了約2萬人。國慶典禮由72位災後復原英雄展護全國最大國旗，透過精心安排展現愛國熱忱。盧秀燕說，今年台灣並不平靜，花蓮大地震、凱米颱風、山陀兒颱風等一連串的天災造成同胞傷亡，但台灣有愛，台中是福地，相對幸運的台中人發揮民胞物與的精神，及時援手給予協助。直到現在，台中的機關團體還在出團花蓮、幫忙振興經濟；山陀兒颱風之後更是兵分兩路，前往台灣南北協助救災，明天還要到高雄協助修復交通號誌，讓高雄兄弟姊妹們早日恢復正常生活。她指出天災無法防止，但只要秉持同島一命的精神、保持對國家社會人民的熱愛，一定可以共度難關。盧秀燕強調「我們只有一個國，那就是中華民國；我們只有一個家，那就是台灣」，因此要更忠誠、更熱愛、更珍惜、更保護我們的國家，相互尊重、和諧團結。最後她祝福中華民國盛世太平、台灣更好，和大家一起喊著「中華民國生日快樂」。