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▲國慶日全台一整天維持多雲或晴的天氣，只有在大台北、宜花有些「局部短暫陣雨」，中南部山區有「午後對流雨」。（圖／中央氣象署）

▲國慶日、週五水氣較少，降雨趨緩，週末水氣回歸，北東有雨勢再起，而中南部整週都是午後雷陣雨為主。（圖／中央氣象署）

迎接一年一度的國慶日！雖然本週有東北季風，但水氣明顯減少，天氣相較於前幾天變得穩定許多，天氣風險公司氣象部經理吳聖宇指出，，東北季風預估影響到週六（10/12），週日（10/13）開始轉「偏東風」，東半部有雨、中南部山區有午後雷雨。吳聖宇說明，今天國慶日，只有在，大部分地區的天氣都蠻好；溫度方面，北部、東北部白天高溫25至27度，體感舒適，花東28至30度，中南部可以超30度以上；夜晚清晨，各地預報低溫22至24度，部分空曠地區可能降到20度上下，夜晚清晨較為偏涼，早出晚歸要多加注意。吳聖宇提及，明後兩天仍受東北季風影響，水氣仍然不多，週日風向從東北風轉為偏東風，並且一直持續類似環境到下個禮拜，水氣還是不多，「因此這種迎風面局部短暫陣雨，中南部山區有午後對流雨的情況，可能還會維持一陣子，雨量都不大，降雨範圍也較小，算是比較平穩、變化有限的天氣。」未來氣溫部分，吳聖宇表示，明後天北部、東北部溫度還是較為舒適，各地夜晚清晨仍偏涼，但要注意空曠地區配合夜間「輻射冷卻作用」，溫度可能稍低一些，日夜溫差的變化較大。此外，昨天下午在日本東南方有今年第19號颱風「百里嘉」生成，吳聖宇強調，百里嘉的緯度偏高、距離遙遠，未來將會快速向日本以東逐漸北上，對台灣天氣沒有影響。，不過時間還早，後續預報再持續留意即可。