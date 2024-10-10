我是廣告 請繼續往下閱讀

迎接中華民國113年國慶，國民黨今（10）日於中央黨部前廣場舉行113年國慶升旗，國民黨主席朱立倫致詞時呼籲民進黨，跨越狹隘的意識形態，要「和」不要「鬥」，真正走回社會的主流，直呼「台獨是走不通的一條路，會造成臺灣的困境！」國民黨今早中央黨部前廣場舉行113年國慶升旗，包含朱立倫、前總統馬英九、國民黨前主席吳伯雄、國民黨副主席夏立言、連勝文、秘書長黃健庭偕多位黨籍立委、中常委及黨務主管共同出席。朱立倫致詞表示，國民黨堅持守護中華民國，將持續保衛臺灣、建設臺灣、民主臺灣及和平的臺灣，朱立倫表示， 113年前國父領導革命，創建中華民國，113年來在先聖先賢一同努力之下，大家共同為熱愛的中華民國努力打拚。中國國民黨永遠和國人站在一起，不但守護中華民國，也共同保衛臺灣、建設臺灣，讓臺灣更民主、更和平、創造民主臺灣、和平的臺灣。朱立倫指出，即便國民黨是在野黨，仍堅持守護中華民國理念，保衛臺灣、建設臺灣、民主臺灣，和平的臺灣，所有有助於國家安全、對國人有幫助的法案，一定全力支持，所有福國利民的預算一定全數通過，這是國民黨堅定的立場。此外，希望中華民國更民主，對於國會改革以及地方自治的重要法案，包括財政收支劃分法，都希望能儘快通過，讓臺灣的民主向上提升。對於全民關心的兩岸關係，朱立倫強調，國民黨一定堅持立場，希望兩岸和平，繼續向前發展。和平的這條道路，從過去國民黨執政時所堅持的，不管是遵循中華民國憲法、兩岸人民關係條例，九二共識一中各表、反對臺獨等重要立場，以此開展兩岸對話交流，都是重要的基礎。相信秉持過去保衛臺灣、建設臺灣、民主臺灣以及和平臺灣的方向，持續努力，一定可以讓中華民國未來更光明。此外，朱立倫指出，民眾希望過安居樂業的好日子，家和萬事興，大家都希望能夠和諧，和平的「和」、合作的「合」，而不是「鬥」，鬥只會造成大家的傷害。可惜賴清德總統就任迄今，他的字典裡似乎充滿了「鬥」，不但兩岸鬥、朝野鬥，民進黨內也在鬥，中央跟地方還在鬥，應該放下成見、放下狹隘的意識形態。朱立倫表示，外傳今天賴總統準備要強調的字是「跨」，不管是跨越黨派、跨越國際、跨越產業、跨越時代等都很好，但最重要的是民進黨必須跨越狹隘的意識形態，民進黨過去所堅持的台獨、反核與廢死，在21世紀的今天，必須放下意識形態。台獨是走不通的一條路，會造成臺灣的困境，更是國際共同反對的，請民進黨、請賴清德總統跨越狹隘的台獨意識形態。至於非核家園，朱立倫表示，是大家長遠的目標，但現階段如果廢除所有的核電，不但造成電價高漲、缺電危機，還有國家安全的疑慮，請民進黨以國家安全、經濟發展，以及全民電價、通貨膨脹為考量，放下反核的意識形態。對於廢死議題，朱立倫強調，大家當然知道死刑殘忍，但是受害者的及家屬被更殘忍的對待，八成以上民意反廢死，民進黨意識形態推動實質廢死，大法官的解釋造成現在司法的困境，請賴清德總統看清楚，必須跨越的是民進黨狹隘的意識形態，真正走回社會的主流。最後，朱立倫指出，朝野要和諧、要合作，大家要能夠敞開心胸，而不是以民進黨為主才是真理，不是沒有誠意的溝通，或用暴力、用司法、用綠媒、用網軍每天抹黑、打壓在野黨，甚至搞罷免等惡意的對抗，都不是臺灣之福，只有大家能夠放下成見，展開心胸，能夠開放的對話合作，臺灣會和諧進步，中華民國才會更好。希望明年選出來的字不再是「鬥」而是「和」，要「跨」可以，跨越狹隘的意識形態，中華民國的未來才會更光明。