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▲台北101國慶展演活動煙火施放，周邊道路於113年10月10日19時40分至20時20分進行交通管制。（圖／台北101提供）

2024年國慶煙火就在今（10日）晚間8點準時登場，選在雲林虎尾高鐵特區施放，不過北台灣的民眾注意了，今年台北101也首度宣布將在國慶日當天施放煙火展演，包含1分鐘煙火秀，還有雷射光雕及投影，配合建築燈光及點燈打字共同展演，《NOWnews》整理了台北101煙火時間、最佳觀賞地點，鄰近區域也會進行交通管制，若是晚上要行經此處的可得注意了。台北101將於10月10日晚間8點首度舉辦「心動台灣 Cheers‧台北 101 國慶展演」，包含煙火、雷射光雕秀及投影，加上建築燈光及點燈打字共同展演。台北市政府東側廣場2024年10月10日(星期四)晚間20:00-22:0010月10日晚上8點施放1分鐘的煙火，煙火、雷射光雕秀加上建築燈光及點燈打字精彩展演，煙火秀結束後，光雕投影燈光秀會一路持續到晚上10點。一、道路交通管制（時間：10月10日19時40分至20時20分，共40分鐘）信義路5段【松仁路至市府路】東往西方向全線封閉。松智路【松壽路至信義路5段】雙向全線封閉。市府路【信義路5段至松壽路】南往北方向全線封閉。二、公車改道臺北市公共運輸處將協調公車業者配合調整路線，市民如需查詢公車改道資訊，請撥打公運處電話（02-27274168）或至公運處網站查詢詳細內容。為減少交通影響，請民眾提前規劃路線，避開管制區域，並多利用大眾運輸工具，感謝您的配合與理解。