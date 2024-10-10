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雙十國慶大典今（10）日在總統府前廣場舉辦，民眾黨8席立委也現身出席，Dress Code身著「正義」T恤。對此黨團總召黃國昌表示，民眾黨8席立委一起出席，代表民眾黨對國家、對土地的愛，也是主席柯文哲經常說的，要把國家利益置於政黨及個人利益之上，黨團成員全體出席就是要展現這樣的精神，也呼籲總統賴清團結並非口號，而是要用具體的行動來形塑，要當全民總統要拿出應有的氣度。黃國昌與民眾黨立委今日出席國慶大典，Dress Code身著「正義」T恤力挺柯文哲，而其受訪時表示，今天是中華民國113歲生日，是重要的國慶慶典，民眾黨團8席立委一起出席，代表民眾黨對國家、對土地的愛，也是主席柯文哲經常說的，要把國家利益置於政黨及個人利益之上，8席立委全體出席，就是要展現這樣的精神與價值。黃國昌也呼籲賴清德，團結不是用口號喊，必須要用具體行動來形塑，也要用更大的耐心，要當全民總統要拿出應有的氣度。但遺憾的是，過去幾個月，賴清德選擇創造對立與衝突，甚至用手中掌握的媒體與司法工具來追殺政治競爭者，嚴重傷害台灣民主法治。黃國昌說，希望民進黨少數政府掌握政權後，用更謙虛的態度來面對多數民意，喊話賴清德別忘了只有拿到4成選票，而該如何面對另6成不信任他的人民，這是賴清德要用具體行動來回應的，強調台灣最重要的就是民主法治精神，若掌握權力的人繼續用踐踏民主法治方式來鞏固權位，相信絕大多數台灣人無法認同。