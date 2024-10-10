我是廣告 請繼續往下閱讀

今（10）日為雙十國慶典禮，也是總統賴清德就任後首場國慶演說。賴清德在致詞時強調，中華民國已經在台澎金馬落地生根，和中華人民共和國互不隸屬，民主自由，在這塊土地上，成長茁壯，中華人民共和國無權代表台灣，2300萬台灣人民，更要向全世界開枝散葉，迎向未來。國慶大會上午9時在總統府前登場，今年的國慶主題為「中華民國生日快樂」，國慶主視覺的雙十標誌以藍色、紅色的國旗配色呈現，中間並有梅花圖案，除勇鷹高教機以五機大雁隊形衝場揭開序幕外，也會由空軍雷虎小組編成7機五角隊型噴3色彩煙，並邀3位古寧頭戰役參戰英雄代表領唱國歌。賴清德上午9時30分在府內接受外賓致賀後，並於10時30分發表演說。賴清德致詞時表示，大家齊聚一堂，慶祝中華民國生日快樂，一起為今天美麗的台灣喝采，迎向明天更美好的台灣。賴清德提到，113年前，一群充滿理想抱負的人，揭竿起義、推翻帝制，他們的夢想是，建立一個民有、民治、民享的民主共和國；他們的理想是，打造一個自由、平等、博愛的國度，然而，民主的夢想，曾經在熊熊戰火中被吞噬；自由的理想，長年在威權統治中被侵蝕。賴清德提到，大家永遠不會忘記，75年前的古寧頭戰役、66年前的八二三戰役，不分先來後到，不分族群你我，守住了台澎金馬，守住了中華民國，「我們永遠不會忘記，45年前的美麗島事件，以及前前後後一連串的民主運動，一批批同樣懷有民主夢想、自由理想的人，無畏犧牲，前仆後繼，用生命推開民主的大門，100多年來，人民想要當家作主的願望，終於實現」。賴清德和國人同胞說，中華民國曾經在國際社會被驅逐，但台灣人民從未自我放逐，台灣人民在這塊土地上胼手胝足，「但當我們的朋友遭遇天災危難，面臨百年大疫時，我們毫不遲疑，伸手援助」，「Taiwan Can Help！」不是口號，是台灣人民愛好和平、與人為善的行動。賴清德提到，過去台灣人民用「一跤皮箱走遍全世界」，開創台灣的經濟成就，現在，台灣科技運用一顆晶片驅動全世界，成為繁榮發展的世界動力，「台灣人民多元無懼，我們的妮妃雅是世界皇后；台灣人民勇敢無畏，台灣的女兒林郁婷是世界拳后」。賴清德列舉，17歲的蔡昀融，用他沉穩的雙手，奪得世界第一的木工榮耀；20歲的陳思源，傳承了父親的技藝，勇奪冷凍空調的世界冠軍，新一代「台灣製造」的年輕人，再一次擦亮「台灣製造，Made in Taiwan」的招牌。賴清德說，要感謝一代又一代國人同胞，同舟共濟、風雨同行，現在，中華民國已經在台澎金馬落地生根，和中華人民共和國互不隸屬；民主自由，在這塊土地上，成長茁壯，中華人民共和國無權代表台灣；2300萬台灣人民，更要向全世界開枝散葉，迎向未來。「各位國人同胞，我們度過了一次又一次的挑戰，中華民國始終屹立不搖，台灣人民始終堅韌不移！」賴清德提到，「我們深知彼此的立場有所不同，但始終願意包容彼此；我們深知彼此的意見有所歧異，但始終願意攜手前進，從而凝聚成為今天中華民國台灣的樣貌」。賴清德說，身為總統，他的使命是，維護國家生存發展，團結2300百萬台灣人民；且堅持國家主權不容侵犯併吞；他的使命也是，保護全體國人生命財產安全，堅定落實「和平四大支柱行動方案」，強化國防，跟民主國家肩並肩，共同發揮嚇阻力量，靠實力確保和平，讓世世代代皆能安身立命。賴清德表示，他的使命更是，照顧2300萬台灣人民的生活生計，積極發展經濟，擴大投資社會照顧，且讓經濟發展的成功果實，和全民共享。