NBA 30隊總經理調查，湖人是2024-25球季戰力戰績最難預測球隊。這分最難預測球隊排名是：1、湖人(17%)、2、火箭(13%)、3、鵜鶘(13%)、4、太陽(10%)、5、獨行俠(7%)、6、76人(7%)，你一定很好奇為什麼？
這分排名不難看出為什麼我對湖人新賽季預測始終非常保守，甚至不缺信心，湖人過去兩季就是差一口氣，這口氣連兩年正好都被金塊掐死。
湖人不是缺了替補傷了主力，就是主力球員在季後賽關鍵比賽頻頻失常，另外就是教練用人調整，湖人給了前教練Ham Darvin兩年時間，可惜受困於角色球員太多傷病，Darvin Ham也沒能最大挖掘球隊潛能和打出一手好牌，湖人今年夏天開除Darvin Ham更換教練，這是必然。
NBA教練領著超高薪水，必須要有最大承擔和責任，展現最強執行力和應變，帶領球隊打出更好戰力，這沒什麼好抱怨和推御。
湖人季後賽無任何補強 還用菜鳥教頭
湖人今年夏天沒有任何補強，還流失Spencer Dinwiddie、Tauread Prince兩名主要輪換，同時換上一個沒有執教經驗菜鳥教練JJ Redick，全方面被看衰唱衰。
全世界都看到「老詹」LeBron James和「AD」Anthony Davis在2024巴黎奧運代表美國男籃奪金超凡表現，老詹就是美國男籃+巴黎奧運MVP，AD展現出比Joel Embiid更強大攻防主宰力和防守能力，美國男籃防守就是建立在AD為防守中樞基礎上。
湖人擁有老詹+AD驚人統治力，只要湖人沒有傷病問題，角色球員健康，打出像2020年奪冠那一季最佳防守+團隊，教練用人調度靈活，挖掘角色球員最大潛能做好細節，湖人今年還是可以奪冠。
老詹+AD永遠都有無限可能
30隊總經理很誠實，湖人非常難預測，你可以看衰湖人，唱衰老詹、AD已經不行，取笑JJ Redick只執教過女兒少年籃球，但你永遠不能低估湖人實力和球星能力。湖人只要找回防守和健康那一口氣，重新凝聚團隊，湖人還是爭冠熱門勢力。
湖人新賽季除了JJ Redick要求四大細節，打好防守、更多三分、拚搶籃板、快速回防，關鍵在用好Austin Reaves、Gabe Vincent、Max Christie三名後衛，以及三名主要替補鋒線Jarred Vanderbilt、Cam Reddish、Christian Wood能不能健康出賽。
湖人也對連續兩年季後賽失常失準主控D’Angelo Russell寄予厚望，期待Russell能證明自己值得被信賴，並在2025年夏天靠自己出色穩定表現拿到一分最大續約。
Austin Reaves有足夠潛能成長為聯盟二線球星，成為更好湖人三當家，湖人管理階層和JJ Redick、老詹一直保持這樣的信心。
不要低估湖人，更不要低估健康湖人和菜鳥教練JJ Redick為湖人帶來的改變和興革，湖人還是很有機會和實力爭冠。
我是廣告 請繼續往下閱讀
湖人不是缺了替補傷了主力，就是主力球員在季後賽關鍵比賽頻頻失常，另外就是教練用人調整，湖人給了前教練Ham Darvin兩年時間，可惜受困於角色球員太多傷病，Darvin Ham也沒能最大挖掘球隊潛能和打出一手好牌，湖人今年夏天開除Darvin Ham更換教練，這是必然。
NBA教練領著超高薪水，必須要有最大承擔和責任，展現最強執行力和應變，帶領球隊打出更好戰力，這沒什麼好抱怨和推御。
湖人季後賽無任何補強 還用菜鳥教頭
湖人今年夏天沒有任何補強，還流失Spencer Dinwiddie、Tauread Prince兩名主要輪換，同時換上一個沒有執教經驗菜鳥教練JJ Redick，全方面被看衰唱衰。
全世界都看到「老詹」LeBron James和「AD」Anthony Davis在2024巴黎奧運代表美國男籃奪金超凡表現，老詹就是美國男籃+巴黎奧運MVP，AD展現出比Joel Embiid更強大攻防主宰力和防守能力，美國男籃防守就是建立在AD為防守中樞基礎上。
湖人擁有老詹+AD驚人統治力，只要湖人沒有傷病問題，角色球員健康，打出像2020年奪冠那一季最佳防守+團隊，教練用人調度靈活，挖掘角色球員最大潛能做好細節，湖人今年還是可以奪冠。
老詹+AD永遠都有無限可能
30隊總經理很誠實，湖人非常難預測，你可以看衰湖人，唱衰老詹、AD已經不行，取笑JJ Redick只執教過女兒少年籃球，但你永遠不能低估湖人實力和球星能力。湖人只要找回防守和健康那一口氣，重新凝聚團隊，湖人還是爭冠熱門勢力。
湖人新賽季除了JJ Redick要求四大細節，打好防守、更多三分、拚搶籃板、快速回防，關鍵在用好Austin Reaves、Gabe Vincent、Max Christie三名後衛，以及三名主要替補鋒線Jarred Vanderbilt、Cam Reddish、Christian Wood能不能健康出賽。
湖人也對連續兩年季後賽失常失準主控D’Angelo Russell寄予厚望，期待Russell能證明自己值得被信賴，並在2025年夏天靠自己出色穩定表現拿到一分最大續約。
Austin Reaves有足夠潛能成長為聯盟二線球星，成為更好湖人三當家，湖人管理階層和JJ Redick、老詹一直保持這樣的信心。
不要低估湖人，更不要低估健康湖人和菜鳥教練JJ Redick為湖人帶來的改變和興革，湖人還是很有機會和實力爭冠。