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▲洛杉磯湖人明星大前鋒Anthony Davis和湖人常被看衰。（圖／美聯社／達志影像）

▲洛杉磯湖人如今確定將由沒有任何執教NBA球隊經驗的JJ Redick執掌兵符，不免讓人擔心紫金大軍新賽季的表現。（圖／美聯社／達志影像）

NBA 30隊總經理調查，湖人是2024-25球季戰力戰績最難預測球隊。這分排名不難看出為什麼我對湖人新賽季預測始終非常保守，甚至不缺信心，湖人過去兩季就是差一口氣，這口氣連兩年正好都被金塊掐死。湖人不是缺了替補傷了主力，就是主力球員在季後賽關鍵比賽頻頻失常，另外就是教練用人調整，NBA教練領著超高薪水，必須要有最大承擔和責任，展現最強執行力和應變，帶領球隊打出更好戰力，這沒什麼好抱怨和推御。湖人今年夏天沒有任何補強，還流失Spencer Dinwiddie、Tauread Prince兩名主要輪換，同時換上一個沒有執教經驗菜鳥教練JJ Redick，全方面被看衰唱衰。全世界都看到「老詹」LeBron James和「AD」Anthony Davis在2024巴黎奧運代表美國男籃奪金超凡表現，老詹就是美國男籃+巴黎奧運MVP，AD展現出比Joel Embiid更強大攻防主宰力和防守能力，美國男籃防守就是建立在AD為防守中樞基礎上。30隊總經理很誠實，湖人非常難預測，你可以看衰湖人，唱衰老詹、AD已經不行，取笑JJ Redick只執教過女兒少年籃球，但你永遠不能低估湖人實力和球星能力。湖人只要找回防守和健康那一口氣，重新凝聚團隊，湖人還是爭冠熱門勢力。湖人也對連續兩年季後賽失常失準主控D’Angelo Russell寄予厚望，期待Russell能證明自己值得被信賴，並在2025年夏天靠自己出色穩定表現拿到一分最大續約。Austin Reaves有足夠潛能成長為聯盟二線球星，成為更好湖人三當家，湖人管理階層和JJ Redick、老詹一直保持這樣的信心。