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113年國慶大典於今（10）日上午9時5分總統府前廣場登場，今年國內朝野政黨要角都獲邀出席國慶大典，前總統陳水扁也將參與，這是他卸任後首次出席國慶大會。而陳水扁今天一早，也在臉書上PO出兩張圖，祝賀中華民國生日快樂。陳水扁今天上午在臉書PO出兩張圖片，分別寫著「天佑台灣」、「福如台海、壽比玉山」，祝賀中華民國生日快樂。陳水扁自從2008年卸任後就再也沒參加過國慶大典，目前尚有案在身、保外就醫的他今年將出席典禮，國慶籌備委員會也表示，陳前總統為報請籌備會主任委員核定之重要人士，因此有為他規劃座位，位置在中央主席台、第一排9號座位。原本此次國慶大典可以看到陳水扁、前總統馬英九前總統、蔡英文以及現任統統賴清德4和合體，但稍早馬英九宣布，因不滿賴清德主張「新兩國論」，決定不出席。