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京華城案最新進展，前鼎越開發董事長朱亞虎抗告成功，9日晚間，台北地院重開羈押庭，歷經1個多小時，再裁定朱亞虎羈押禁見。據了解，朱亞虎被控涉嫌接受威京集團總裁沈慶京指示，以捐款政治獻金為由，捐款210萬給柯文哲，朱亞虎到案後坦承行賄，也是全案唯一認罪的被告，遭裁定羈押禁見。柯文哲競總財務長李文宗，及威京集團鼎越開發公司前董事長朱亞虎，均委請律師提起抗告，高院9日駁回李文宗抗告；朱亞虎發回台北地院更裁。高院認為，朱亞虎犯嫌重大，但檢方也未舉出具體事實，證明有逃亡、滅證、串證之虞，因此認為抗告有理，撤銷發回原裁定。9日晚間，北院召開羈押庭，再度裁定朱亞虎羈押禁見。