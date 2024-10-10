MLB美國職棒國聯分區系列賽G4，費城費城人今（10）日在客場慘遭Francisco Lindor的滿貫砲痛擊，終場就以1：4不敵紐約大都會，系列賽1勝3敗遭到淘汰，也成為第1支在分區系列賽遭到淘汰的球隊。而費城人本賽季例行賽表現相當出色，最終共拿到95勝67敗的戰績，在全大聯盟僅此於道奇隊，卻沒能夠在季後賽上複製好表現，甚至在分區系列賽就出局，也讓許多費城球迷感到相當失望。
費城人戰績大聯盟次佳 卻倒在分區系列賽
費城人本賽季例行賽表現與去年相同，仍然相當出色，最終以95勝67敗的戰績拿下國聯東區龍頭，在全大聯盟僅此於洛杉磯道奇的98勝64敗，也順利直接前進到國聯分區系列賽。
而在分區系列賽上費城人的對手，則是從外卡戰驚險勝出的大都會隊，首戰費城人推派王牌投手Zack Wheeler擔綱先發，雖然他繳出7局僅失1分好投，後續上場的牛棚投手卻沒能守成，最終以2：6落敗，就讓人不免擔心他們的狀況。第二戰費城人以7：6驚險取勝，但第三戰又以2：7落敗。
今日關鍵的系列賽G4，費城人卻又在第6局遭到大都會強打Francisco Lindor，一發石破天驚的滿貫砲痛擊，團隊打擊則是再度熄火，全場僅敲出4支零星安打，終場大都會就在主場以4：1擊敗費城人，MLB國聯季後賽首輪以3勝1敗晉級，順利拿下國聯冠軍賽門票，費城人球員臉上也充滿著遺憾與無奈。
千賀再隨隊噴香檳 喊話還會有下一次
大都會隊日籍強投千賀滉大，賽後則是再度參與了球隊的香檳大戰，他表示，「我覺得球隊目前的氣氛很棒，也很有趣。不過我真的相信，我們還會有下一次（噴香檳）。」
他也提到說，與自身過去在軟銀期間慶祝的不同之處在於， 「日本人的氣氛和西方人的氣氛完全不一樣，目前我則是下定決心，要為下一步做好準備。我相信我不會失敗，我要做好充分準備，來克服這種壓力。」千賀滉大如此說到。
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費城人本賽季例行賽表現與去年相同，仍然相當出色，最終以95勝67敗的戰績拿下國聯東區龍頭，在全大聯盟僅此於洛杉磯道奇的98勝64敗，也順利直接前進到國聯分區系列賽。
而在分區系列賽上費城人的對手，則是從外卡戰驚險勝出的大都會隊，首戰費城人推派王牌投手Zack Wheeler擔綱先發，雖然他繳出7局僅失1分好投，後續上場的牛棚投手卻沒能守成，最終以2：6落敗，就讓人不免擔心他們的狀況。第二戰費城人以7：6驚險取勝，但第三戰又以2：7落敗。
今日關鍵的系列賽G4，費城人卻又在第6局遭到大都會強打Francisco Lindor，一發石破天驚的滿貫砲痛擊，團隊打擊則是再度熄火，全場僅敲出4支零星安打，終場大都會就在主場以4：1擊敗費城人，MLB國聯季後賽首輪以3勝1敗晉級，順利拿下國聯冠軍賽門票，費城人球員臉上也充滿著遺憾與無奈。
千賀再隨隊噴香檳 喊話還會有下一次
大都會隊日籍強投千賀滉大，賽後則是再度參與了球隊的香檳大戰，他表示，「我覺得球隊目前的氣氛很棒，也很有趣。不過我真的相信，我們還會有下一次（噴香檳）。」
他也提到說，與自身過去在軟銀期間慶祝的不同之處在於， 「日本人的氣氛和西方人的氣氛完全不一樣，目前我則是下定決心，要為下一步做好準備。我相信我不會失敗，我要做好充分準備，來克服這種壓力。」千賀滉大如此說到。