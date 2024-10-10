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MLB美國職棒美聯分區系列賽G3，紐約洋基今（10）日前往客場踢館堪薩斯皇家，雙方系列賽前2戰下來各拿下1勝，因此今晚誰能收下比賽勝利，就能夠率先在系列賽上取得聽牌優勢。本場比賽主場作戰的皇家隊派出Seth Lugo先發，至於洋基則推派Clarke Schmidt迎戰。此戰前3局雙方打線都未能突破對方先發投手的封鎖，直到來到4局上，；4局上洋基再靠著Juan Soto的高飛犧牲打再下一城，洋基取得2：0領先。主場坐陣的皇家，5局下半總算有所回應，2出局後Adam Frazier敲安上壘，隨後並靠著Kyle Isbel的二壘安打回來得分，，也把洋基先發Schmidt給打退場，5局打完雙方戰成2：2平手。比賽來到8局上，雙方比分仍舊維持2：2平手，這時輪到Giancarlo Stanton打擊時，面對左投Brady Singer則是再度建功，皇家儘管在8下一度攻佔在2出局時攻佔一、三壘，不過最終試圖反撲仍然無力，Yuli Gurriel敲出飛球出局，