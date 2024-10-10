MLB美國職棒美聯分區系列賽G3，紐約洋基今（10）日前往客場踢館堪薩斯皇家，雙方系列賽前2戰下來各拿下1勝，因此今晚誰能收下比賽勝利，就能夠率先在系列賽上取得聽牌優勢。而本場比賽洋基靠著「怪力男」Giancarlo Stanton單場繳出3安猛打賞，包含個人在8局上一發超前比數的陽春砲，終場洋基就以3：2擊敗皇家，系列賽2：1正式聽牌。
Stanton4上敲出適時安 洋基此戰先馳得點
本場比賽主場作戰的皇家隊派出Seth Lugo先發，至於洋基則推派Clarke Schmidt迎戰。此戰前3局雙方打線都未能突破對方先發投手的封鎖，直到來到4局上，洋基靠著「怪力男」Giancarlo Stanton在壘上有人情況下，一棒敲出直擊中外野大牆的二壘安打，洋基率先先馳得點；4局上洋基再靠著Juan Soto的高飛犧牲打再下一城，洋基取得2：0領先。
主場坐陣的皇家，5局下半總算有所回應，2出局後Adam Frazier敲安上壘，隨後並靠著Kyle Isbel的二壘安打回來得分，後續上場的Michael Massey再一棒敲出三壘安打，幫助球隊追平比分，也把洋基先發Schmidt給打退場，5局打完雙方戰成2：2平手。
8局上Stanton再度建功 一棒敲出超前陽春砲
比賽來到8局上，雙方比分仍舊維持2：2平手，這時輪到Giancarlo Stanton打擊時，面對左投Brady Singer則是再度建功，鎖定一顆偏低的85英里滑球，一棒將球扛出左外野大牆，洋基取得3：2超前。
皇家儘管在8下一度攻佔在2出局時攻佔一、三壘，不過最終試圖反撲仍然無力，Yuli Gurriel敲出飛球出局，9局下洋基繼續讓Luke Weaver續投，他再度穩穩守住，終場皇家就以1分之差飲恨輸球，洋基則順利取得聽牌優勢。
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本場比賽主場作戰的皇家隊派出Seth Lugo先發，至於洋基則推派Clarke Schmidt迎戰。此戰前3局雙方打線都未能突破對方先發投手的封鎖，直到來到4局上，洋基靠著「怪力男」Giancarlo Stanton在壘上有人情況下，一棒敲出直擊中外野大牆的二壘安打，洋基率先先馳得點；4局上洋基再靠著Juan Soto的高飛犧牲打再下一城，洋基取得2：0領先。
主場坐陣的皇家，5局下半總算有所回應，2出局後Adam Frazier敲安上壘，隨後並靠著Kyle Isbel的二壘安打回來得分，後續上場的Michael Massey再一棒敲出三壘安打，幫助球隊追平比分，也把洋基先發Schmidt給打退場，5局打完雙方戰成2：2平手。
8局上Stanton再度建功 一棒敲出超前陽春砲
比賽來到8局上，雙方比分仍舊維持2：2平手，這時輪到Giancarlo Stanton打擊時，面對左投Brady Singer則是再度建功，鎖定一顆偏低的85英里滑球，一棒將球扛出左外野大牆，洋基取得3：2超前。
皇家儘管在8下一度攻佔在2出局時攻佔一、三壘，不過最終試圖反撲仍然無力，Yuli Gurriel敲出飛球出局，9局下洋基繼續讓Luke Weaver續投，他再度穩穩守住，終場皇家就以1分之差飲恨輸球，洋基則順利取得聽牌優勢。