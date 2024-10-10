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洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平簽下7億美元（約合225億新台幣）天價合約，背負巨大的期望，但在國聯分區系列賽表現仍未達到外界預期。美媒《洛杉磯時報》記者Bill Shaikin指出，大谷在季後賽的成績不理想，並表示：「10月季後賽裡沒有任何保證，作為7億美元的男人，表現遠遠不夠。」國聯分區系列賽G4道奇今（10）日作客教士，大谷翔平擔任指定打擊、打第1棒。前一場比賽中，大谷翔平4打數1安打，最終道奇以5：6敗陣，讓道奇在系列賽陷入1勝2敗劣勢。若今天比賽再輸球，道奇將被教士淘汰。截至目前為止，大谷在這次分區系列賽的前3場比賽中，13打數僅有3安打，包括G1轟出三分砲，共有3次上壘。不過，《洛杉磯時報》記者Shaikin指出：「大谷在系列賽中被三振6次，這是所有球員中最多的，且是教士球員的兩倍。他在例行賽中跑出59次盜壘成功，但季後賽卻沒有任何盜壘。」Shaikin強調，例行賽表現並不能保證在10月季後賽成績，他以紐約洋基隊美聯MVP候選人Aaron Judge為例，提到Judge在季後賽7打數僅有1安打，並回顧Judge在2022年美聯冠軍賽中的慘淡成績（16打數1安打），來說明大谷的表現未達外界期待，「如果你簽下7億美元的合約，期望自然會很高。」此外，Shaikin也提到了道奇老闆Mark Walter招募大谷時曾說過的話：「過去10年是失敗的。」儘管道奇隊每年都能打入季後賽，但10年內只奪得一次冠軍，因此大谷的到來背負著改變這個現狀的重任，「我們希望大谷能夠實現這個目標。」目前道奇團隊打擊表現不佳，分區系列賽打擊率僅.216，先發投手防禦率則高達10.13。Shaikin指出，這並非全是大谷的責任，即便大谷身為球隊上壘率第一的打者，表現仍未達到預期，「身為7億美元的男人，這樣的表現還是不夠好。」