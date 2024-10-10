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降息循環啟動、債市多頭將起，債券ETF也受到投資人青睞，受益人數持續創高，根據集保所公布的最新ETF受益人數統計數據顯示，截至10月4日止，整體債券ETF受益人數突破196萬人，今年來共增加84.7萬人。以產品類型來看，仍以長天期債券ETF最受投資人關注，而若進一步細究各檔債券ETF受益人數增減狀況，以00937B群益ESG投等債20+ETF人氣最旺，今年來大增214483人，整體受益人數來到322167人，持續坐穩受益人數最多的投等債券ETF寶座。財富管理專家表示，00937B群益ESG投等債20+自上市以來受到市場關注，除了其月月配、發行價15元吸引投資人外，其成分券鎖定ESG評分佳的企業所發行之長天期BBB級公司債，在市場期待後續降息為長天期債帶來潛在資本利得以及對收益的渴求下，也深獲投資大眾認可。再加上自00937B開始配息以來，次次都維持穩定增長配息政策，投資人在資金運用規劃上也相對不易受到影響，因此以今年來數據來看，00937B規模來到近2276.9億元、受益人數量也突破32萬人，規模與受益人數都高居投資等級債券ETF第一。群益ESG投等債經理人曾盈甄表示，聯準會降息，債市投資價值突顯，當中又以長天期債可望兼享息收與價差最值留意。其中ESG長天期BBB級公司債ETF更是集穩健收益與潛在資本利得契機優勢於一體，主因BBB級債在投資等級債中收益水準更為突出，而重視ESG的發債企業也可望有更穩健的營運表現，故資產品質無虞，而長天期債在未來利率政策轉折下受惠程度高，投資人不妨善用相關ETF來建立部位、參與行情。