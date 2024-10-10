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113年國慶大典於今（10）日上午9時5分總統府前廣場登場，此次大會由立法院長韓國瑜首次擔任慶籌會主委，大會主題為「中華民國 生日快樂」，也是總統賴清德上任後的首次國慶大典。韓國瑜9日於廣播節目中談及國慶，指出過去8年中華民國像是被關在黑屋子裡面又黑又瘦的小老頭，「今年總算爬出來了」；他也透露自己就任院長第一天，他回家看96歲的媽媽，兩人一起吃便當，媽媽還對著他說：「兒子你做得不錯！」讓他很感動。韓國瑜9日上廣播節目《欸！我說到哪裡了》表示，過去8年，感覺中華民國像是被關在黑屋子裡面，又黑又瘦的小老頭，「今年總算爬出來了」，開始沒有又黑又乾又瘦、面色開始紅潤了。韓國瑜也說，總統賴清德的意識形態有排他性，國慶晚會時沒唱國歌，過去參加陸軍官校一百年紀念時，也沒念國父遺囑，至於賴在典禮唱不唱國歌，「我研判他個性強硬派，沒有把握，但沒關係，我一定會唱！」而日前的國慶晚會，伊林娛樂出動113位模特兒參與，韓國瑜笑說自己當晚根本不敢看模特兒，還注意行政院長卓榮泰有沒有偷看，結果卓榮泰比他還端莊；主持人王偉忠則笑說，若自己當院長一定正大光明地看，韓國瑜馬上笑回「所以你當不上院長」。談及擔任立法院長，韓國瑜說，自己35歲當立委時，經常覺得台上的院長講話太道貌岸然，而自己現在身處這個位置，覺得就是用單純的心與複雜的腦來做事。韓國瑜也說，很多人以為他就任院長第一天一定會請客吃飯喝酒，但他是選擇回家看媽媽，和96歲的媽媽一起共進晚餐、吃池上便當，並透露媽媽對著他說：「兒子你做得不錯！」讓他很感動。