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今年6月間，高雄一名宋姓網紅5寶媽，受託照顧2歲大的男童，但卻疑似對男童施虐致死，被依成年人故意傷害兒童致死等罪嫌提起公訴，其經營的臉書粉專，也被眾多網友灌爆罵翻。據了解，宋女有5名子女，丈夫擔任軍職工作，她自己除了經營臉書粉專，還提供居家托育服務。去年2月間，宋女接受委託照顧陳姓男童，今年6月間，男童奄奄一息被送醫搶救，宋女第一時間供稱，男童因洗澡時溺水，最終男童搶救不治。未料檢警相驗遺體，卻發現男童全身至少有22處新舊傷痕，死因也並非溺水，宋女疑似施虐遭檢警介入調查。本月4日，高雄橋頭地檢署偵結，依成年人故意傷害兒童致死等罪嫌，對宋女提起公訴，並建請法官從重量刑。事件曝光後，引發輿論爭議，網友紛紛灌爆宋女臉書粉專，痛批宋女營造出愛小孩的形象，對比施虐男童致死，實在非常諷刺。網友痛斥宋女「太可怕了，披著羊皮的狼」、「你可以選擇不要當保姆啊！孩子是無辜的」、「殺人兇手」等。