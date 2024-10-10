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▲樂桃航空此次推出「輕鬆飛！Standard新票價促銷」能用一般最低價的Minimum促銷票價就可以買到Standard票價，意即直接送上「託運一件行李」與「自主選位」，單程未稅2290元起。（圖／取自樂桃航空官網）

▲香港快運航空將於12月開航花蓮-香港航班，並推出優惠價。（圖／香港快運）

樂桃航空促銷機票來了！此次推出「輕鬆飛！Standard新票價促銷」，今（10）日12:00開賣，優惠至10月13日23:59止，適用航線包含台北(桃園)出發往大阪(關西)、東京(成田·羽田）、名古屋(中部)、沖繩(那霸)以及高雄出發往大阪(關西)共6條航線，能用一般最低價的Minimum促銷票價就可以買到Standard票價，意即直接送上「託運一件行李」與「自主選位」單程未稅2290元起。樂桃航空此次的特別限定優惠，主要是用「Minimum」的價格就可以買得到「Standard票價」內容，也就是送上「指定座位」並包含「1件託運行李」。優惠期間為今（10）日12:00開賣，優惠至10月13日23:59止，可下訂的旅遊期間為2024年10月27日～2025年03月29日，Standard單程票價新台幣2290元起，樂桃航空不另收取燃油費。台北(桃園)-大阪(關西)單程未稅價3060元起、台北(桃園)-東京(羽田)單程未稅價3290元起、台北(桃園)-東京(成田)單程未稅價2510元起、台北(桃園)-名古屋(中部)單程未稅價3090元起、台北(桃園)-沖繩(那霸)單程未稅價2290元起。另外，香港快運則是將於12月開航花蓮-香港航班，開賣促銷適用日期到明年2025年3月底，將有單程含稅再加手續費單程1,560元起的優惠價，若以來回含稅+手續費＋來回20kg託運行李，估約是4,938元起的價格。對東部鄉親來說，想飛香港方便許多。