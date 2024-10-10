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113年國慶大典於今（10）日上午9時5分總統府前廣場登場，即將出訪歐洲的前總統蔡英文、前總統馬英九、國民黨主席朱立倫、台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜等人，原本都確定出席。沒想到稍早馬英九宣布，決定不出席國慶大典，原因是不滿總統賴清德主張的「新兩國論」。對此，民進黨立委王定宇認為，馬英九拿國家的慶典當作向中國表忠的工具，讓人極度遺憾。原本預計今年將出席國慶大會的馬英九，稍早在國民黨中央前宣布，因不滿賴清德主張「新兩國論」，將不會出席國慶大典。馬英九指出，賴清德主張新兩國論追求台獨路線，嚴重違反了中華民國憲法，將2300萬人民帶向險境，呼籲賴清德放棄荒謬、違憲的「新兩國論」，別為了個人錯誤的意識形態讓全民陷入險境，否則就是對不起人民，不配當中華民國總統。對此，王定宇表示，馬英九拿國家的慶典當作向中國表態、表忠的工具，讓人極度遺憾，賴清德在520就職典禮上所說的，根據中華民國憲法第二、三條，國民擁有主權的國民主權論，以及國慶晚會提出建國113年的中華民國，怎麼可能認75年的中華人民共和國為祖國，這些說法馬英九到底哪點不認同？王定宇續指，賴清德用簡單的事實、基礎的邏輯陳述出來，國台辦兩三天內還反應不來，倒是馬英九反應比國台辦還大，甚至拿國家慶典來當作向中國表態、不認同賴清德的工具，其實讓台灣不管任何黨派支持者都很失望，難怪馬英就在職時執政滿意度非常低只有9.2%，就連新北市長侯友宜競選總統時的選前之夜都不邀請馬英九上台，可見馬英九的主張在台灣完全沒有市場，只是向中國表態、表忠而已。王定宇也痛批，一個國家選出來的總統，卸任後竟然比中共國台辦還要國台辦，對於馬英九處處站在國台辦角度批判台灣，國人看到這種做法，除了不能接受之外，只能問馬英九心中的國家到底在哪？