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▲星野集團於2005年，從「虹夕諾雅 輕井澤」起家。（圖／Klook提供）

▲「星野集團 界 奧飛驒」設有露天大浴場及充滿日式氛圍的中庭足浴。（圖／Klook提供）

▲「星野集團 界 別府」座落於享有「日本第一溫泉鄉」美譽的別府市。（圖／Klook提供）

▲「星野集團1955 東京灣」於今年6月全新開幕。（圖／Klook提供）

▲五星級的「虹夕諾雅富士飯店」，還提供多樣戶外活動。（圖／Klook提供）

▲「虹夕諾雅輕井澤」以「山谷村莊」為主軸，在輕井澤森林打造出懷舊的日式屋宅。（圖／Klook提供）

▲「OMO7 大阪飯店 by 星野集團」擁有絕佳地理位置，於Klook預訂，房價每晚最低約5千元，便能坐擁寬敞的客廳與壯麗的大阪夜景。（圖／Klook提供）

▲旅遊電商平台KKday力挺LGBTQ+多元族群，於即日起陸續推出彩虹月專屬商品及優惠活動，像是獨家聯合台灣最大變裝皇后品牌「灣島皇后」，將於10月份推出「灣島皇后彩虹觀光巴士」等。（圖／KKday提供）

入住日本星野集團飯店幾乎是所有人的夢想，不僅擁有獨特設計美學與頂級設施，更能隨手拍出大片。Klook即日起攜手日本頂級飯店品牌星野集團，一次開賣50多間熱門飯店，無論是奢華的「虹夕諾雅」系列、溫馨舒適的「界」精品溫泉旅館、充滿城市活力的「OMO」觀光飯店，及今年新開幕的「界 奧飛驒」、以首座加州迪士尼樂園為靈感的「1955東京灣」等，都能在Klook輕鬆預訂，並星野集團自2005年「虹夕諾雅 輕井澤」開始，成為頂級日式旅店的代名詞，定義了有別於西方審美的「現代日本酒店」，至今旗下共計5個品牌，全數奉行其開創的日式款待學，被許多國人封為「一生總要至少住過一次」的夢幻旅宿。此次合作，Klook針對泡湯季即將來臨，獨家推出「界」溫泉旅館系列訂房優惠，即日起至11月13日前，透過Klook預訂並於今年12月1日至明年3月31日入住，輸入限量優惠碼「KAIHOTEL」，即可享有5%折扣，最高折抵1,000元。今年9月全新開幕的「星野集團 界 奧飛驒」以山岳溫泉為主題，設有可仰望星空的露天大浴場，及充滿日式氛圍中庭足浴等；客房內展現飛驒工藝之美，從曲木造型的床頭板到深紅色的飛驒春慶漆器，處處充滿匠心獨運。透過Klook預訂，不僅能在飛驒山麓享受療癒的溫泉時光、輕鬆捕捉日系美照，還可品嚐霜降飛驒牛料理與木匠體驗。「星野集團 界 別府」座落於享有「日本第一溫泉鄉」美譽的別府市，提供露天浴池、室內溫泉以及能欣賞壯麗海景的無邊際足湯，還有穿著日式傳統服飾的員工，透過溫泉木桶帶來趣味表演；飯店大廳內設有DIY溫泉水煮蛋區、懷舊拉麵攤和復古彈珠台，讓旅客感受濃厚的溫泉鄉文化。於Klook預訂的所有房型均能欣賞別府灣海景，且開車20分鐘即可至知名的別府地獄。今年6月全新開幕的「星野集團1955 東京灣」，設計靈感源自1995年開園的首座加州迪士尼樂園，呈現濃厚美式復古風，讓旅客彷彿置身美國經典50年代。飯店提供免費接駁巴士直達東京迪士尼樂園及東京迪士尼海洋，部分房型可飽覽東京灣海景。五星級「虹夕諾雅富士飯店」坐落於富士山北麓，擁有得天獨厚的地理優勢，每間客房配有可將富士山全景盡收眼底的超大獨立露台。作為日本首座豪華露營度假村，飯店提供多樣戶外活動，包括河口湖晨間獨木舟、森林空中瑜伽、林間散步等。「虹夕諾雅輕井澤」以「山谷村莊」為主軸，在輕井澤森林打造出懷舊的日式屋宅，其中最具代表性的「水波房」更是被潺潺溪水環繞，讓旅客宛如置身仙境；飯店內設有蜻蜓之湯及冥想溫泉兩座天然浴池，不僅是1915年開湯的百年溫泉，更擁有大片落地窗，提供旅客邊泡湯邊欣賞窗外美麗景致。星野集團的「OMO系列」專為都市觀光設計，其中「OMO7 大阪飯店 by 星野集團」擁有絕佳地理位置，步行5分鐘即達大阪地標通天閣，搭乘地鐵10分鐘則可至道頓堀與心齋橋鬧區；此外，飯店也提供免費接駁巴士直達日本環球影城。房價每晚最低約5千元，便能坐擁寬敞的客廳與壯麗的大阪夜景。至於零一個旅遊電商平台KKday，則是力挺LGBTQ+多元族群，於即日起陸續推出彩虹月專屬商品及優惠活動，獨家聯合台灣最大變裝皇后品牌「灣島皇后」，於10月份推出「灣島皇后彩虹觀光巴士」，由知名變裝皇后導覽互動，前往台北同志友善景點、認識台北彩虹歷史文化，更與刻畫LGBTQ+族群多元面貌的話題台劇「妮波自由式」，聯名推出彩虹限定一日遊，售價899元。將帶旅客遊覽劇中拍攝場景，包含二二八和平公園彩虹鐵門、晶晶書庫、西門紅樓等地。同步為響應10月26日於台北舉辦的臺灣同志遊行活動，KKday推出一系列台北夜生活美食餐飲、特色體驗95折起，以及高鐵搭配飯店的高鐵假期優惠。