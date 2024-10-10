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▲洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，個人生涯首度出戰大聯盟季後賽，對於大聯盟收視率也帶來正面幫助。（圖／美聯社／達志影像）

大谷翔平效應影響？MLB美國職棒季後賽正如火如荼地開打，美聯部分洋基要試圖重返榮耀；至於國聯道奇與教士則在分區系列賽上就碰頭，激烈對抗也讓收視率寫下好成績，根據日媒《Sponich Annex》指出，截至本月7日，分區系列賽的比賽收視率增加了大約41%，而在更早的外卡系列賽上，收視率則是也有顯著提升，與去年相比平均增加約25%。，當時大都會靠著當家強打Pete Alonso，在9局上棒打釀酒人終結者Devin Williams，率領大都會以4：2成功逆轉，順利闖進到分區系列賽。而激烈的比賽競爭，也是導致收視率出現顯著提升的關鍵因素。根據數據顯示，今年是大聯盟自1995年開始新增外卡賽制以來，首次所有分區系列賽在頭2戰比賽結束後，皆打成1-1的平手。