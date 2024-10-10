大谷翔平效應影響？MLB美國職棒季後賽正如火如荼地開打，美聯部分洋基要試圖重返榮耀；至於國聯道奇與教士則在分區系列賽上就碰頭，激烈對抗也讓收視率寫下好成績，稍早大聯盟作家Travis Sawchik則表示，截至本月7日為止，在季後賽分區系列賽的收視率當中，美國體育頻道《FOX》一口氣增加了41%，有著相當顯著的提升，同時收看人數也寫下近10年新高。
分區系列賽收視率顯著提升 寫近10年新高
根據日媒《Sponich Annex》指出，截至本月7日，分區系列賽的比賽收視率增加了大約41%，前4場比賽的平均收看人數則為370萬人，這是美國體育頻道《FOX Sports》，自2014年開播大聯盟以來的最高數字，寫下近10年新高。
而在更早的外卡系列賽上，收視率則是也有顯著提升，與去年相比平均增加約25%。大都會和釀酒人的關鍵外卡系列賽G3，為美媒《ESPN》自2021年以來，轉播收視率最高的棒球比賽，當時大都會靠著當家強打Pete Alonso，在9局上棒打釀酒人終結者Devin Williams，率領大都會以4：2成功逆轉，順利闖進到分區系列賽。
收視率有所提升 比賽內容刺激是關鍵
而激烈的比賽競爭，也是導致收視率出現顯著提升的關鍵因素。根據數據顯示，今年是大聯盟自1995年開始新增外卡賽制以來，首次所有分區系列賽在頭2戰比賽結束後，皆打成1-1的平手。至於根據歷史數據顯示，在大聯盟五戰三勝的系列賽中，當一支球隊率先取得2-1領先時，最終能夠贏下系列賽的機率高達72.4%。
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根據日媒《Sponich Annex》指出，截至本月7日，分區系列賽的比賽收視率增加了大約41%，前4場比賽的平均收看人數則為370萬人，這是美國體育頻道《FOX Sports》，自2014年開播大聯盟以來的最高數字，寫下近10年新高。
而在更早的外卡系列賽上，收視率則是也有顯著提升，與去年相比平均增加約25%。大都會和釀酒人的關鍵外卡系列賽G3，為美媒《ESPN》自2021年以來，轉播收視率最高的棒球比賽，當時大都會靠著當家強打Pete Alonso，在9局上棒打釀酒人終結者Devin Williams，率領大都會以4：2成功逆轉，順利闖進到分區系列賽。
收視率有所提升 比賽內容刺激是關鍵
而激烈的比賽競爭，也是導致收視率出現顯著提升的關鍵因素。根據數據顯示，今年是大聯盟自1995年開始新增外卡賽制以來，首次所有分區系列賽在頭2戰比賽結束後，皆打成1-1的平手。至於根據歷史數據顯示，在大聯盟五戰三勝的系列賽中，當一支球隊率先取得2-1領先時，最終能夠贏下系列賽的機率高達72.4%。