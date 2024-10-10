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▲響應世界重啟心臟日，中市今日舉辦「拯救生命一瞬間」，不分老幼參與學習CPR，希望在需要的時候，能伸出援手。（圖／主辦單位提供）

響應「世界重啟心臟日」，財團法人厚生基金會攜手國際扶輪 3462 地區，今（10日）在台中廣三 SOGO 前廣場舉辦「拯救生命一瞬間」活動，有近800人次民眾一同完CPR 與AED體驗，以行動宣誓在需要救援的時候，將勇敢伸出援手，重啟每個心跳。國際復甦聯合委員會將每年 10 月 16 日定義為 「世界重啟心臟日 - World Restart a Heart Day」，期盼透過這個全球倡議，共同來提供「旁觀者 CPR」的比 例，進而提升民眾對心臟驟停患者的「公眾意識」。厚生會全民 CPR 急救賦能委員會主委馬惠明指出，在台灣，每年有 20000 人到院前心肺功能停止，但能夠康復出院的比例只有 5%，這個數字可以更高，也應該要更高，CPR是每個人都應該學會的急救技能，它能為心臟驟停患者爭取寶貴的救治時間。為響應「世界重啟心臟日」，讓更多人學習如何「拯救生命一瞬間」，由群惢整合服務、財團法人厚生基金會及國際扶輪 3462 地區今日共同主辦此項活動，並獲得臺中市社會創新實驗基地與多家知名企業，義美食品、王牌映画影 城、台中廣三 SOGO、台灣卓爾醫療器材大力支持。活動現場設置多個 CPR 體驗站，吸引近800人次參與，他們有外籍旅客、身障者，還有媽媽帶著小孩一起來，透過專業指導，他們很認真學習標準的 CPR 動作，並參與 90 秒的閃電 CPR 挑戰，每個人都願意成為那個在需要時刻，勇敢伸出援手重啟心跳的人。臺中市社會創新實驗基地輔導的群惢整合服務執行長郭彧辰表示，去年，台中首次為響應世界重啟心臟日舉辦活動，今年 感謝許多單位與國際扶輪 3462 地區楊曜聰總監的支持，台中市能再次響應這個全球倡議，希望透過活動讓更多人了解 CPR 的重要性，並鼓勵大家學習這項技能，成為社區急救的一份子。