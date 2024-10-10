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紐約大都會今（10）日在分區系列賽G4，靠著Francisco Lindor6局一發石破天驚的滿貫砲，一棒擊沉對手。終場大都會在主場以4：1擊敗費城人，收穫國聯冠軍賽門票。近年來，美國職棒大聯盟（MLB）季後賽，外卡球隊頻頻上演「下剋上」劇本，也常出現被看好的球隊遭翻盤，讓大聯盟季後賽更添話題。2020年受新冠疫情影響，季後賽擴大至16支球隊。邁阿密馬林魚隊以國聯第6種子（外卡球隊）身份進入季後賽。在外卡系列賽，他們以2：0橫掃國聯中區冠軍、3號種子芝加哥小熊隊。2021年，波士頓紅襪隊以美聯外卡資格進入季後賽。在外卡戰中，他們擊敗宿敵紐約洋基隊。隨後，在美聯分區系列賽中，他們對上了當年戰績最佳的美聯東區冠軍坦帕灣光芒隊。紅襪隊以3：1淘汰光芒隊，成功晉級美聯冠軍賽。2022年，MLB季後賽擴大至12支球隊。費城費城人隊以國聯第6種子身份進入季後賽，費城人先在外卡系列賽以2：0淘汰國聯中區冠軍、3號種子聖路易紅雀隊。接下來的分區系列賽，費城人隊以3：1擊敗衛冕冠軍、2號種子亞特蘭大勇士隊。在國聯冠軍賽，費城人隊以4：1戰勝同為外卡球隊的聖地牙哥教士隊，闖入世界大賽。雖然最終在世界大賽中敗給休士頓太空人，但費城人隊從外卡一路挺進總決賽的表現，成為當年季後賽最大的亮點之一。同年，聖地牙哥教士隊以國聯第5種子身份進入季後賽。他們在外卡系列賽以2：1擊敗了紐約大都會隊。大都會隊在例行賽取得101勝，原本被看好能在季後賽中走得更遠，結果意外出局。隨後，教士隊在分區系列賽以3：1爆冷淘汰全聯盟戰績最佳、111勝的洛杉磯道奇隊，震驚了棒球界。2023年的季後賽，外卡球隊再次成為焦點，響尾蛇隊以國聯第6種子身份進入季後賽。他們在外卡系列賽中以2：0擊敗國聯中區冠軍、3號種子密爾瓦基釀酒人隊。隨後，在分區系列賽，響尾蛇以3：0橫掃2號種子洛杉磯道奇隊，成功挺進國聯冠軍賽。德州遊騎兵隊以美聯第5種子身份進入季後賽。在外卡系列賽中，遊騎兵以2：0擊敗了4號種子坦帕灣光芒隊。隨後，在分區系列賽中，他們以3：0橫掃了美聯東區冠軍、頭號種子巴爾的摩金鶯隊，闖入美聯冠軍賽，最後在世界大賽擊敗響尾蛇收穫冠軍。外卡球隊之所以能夠在季後賽中屢創奇蹟，主要關鍵在於他們在高壓環境下的穩定發揮，加上團隊凝聚力，以及被對手低估。為了爭奪外卡席位，這些球隊在例行賽尾聲進入「季後賽模式」，球員們的專注度和競爭狀態達到巔峰。此外，作為排名較低的球隊，他們往往不被對手和外界看好，反而能以輕鬆的心態迎戰強敵，這也成為他們逆襲的關鍵因素。