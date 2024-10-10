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▲《百靈果News》主持人凱莉在臉書上質疑聽眾喜歡蔡康永不討好的風格，又反過來質疑百靈果不討好人。（圖／百靈果 IG）

▲《百靈果News》由凱莉（右）與Ken（左）共同主持。（圖／百靈果 IG）

知名主持人兼作家蔡康永近期為了宣傳新書《你願意，人生就會值得：蔡康永的情商課3》，登上了多個YouTuber的訪談節目，昨（9）日蔡康永到《百靈果News》作客，然而相較於其他YouTuber阿滴、博恩的訪問，部分網友批評《百靈果News》的提問欠缺禮貌與深度，尤其在蔡康永旁邊又放大了主持人們的缺點，完美示範了會說話和不會說話的兩種人，對比相當慘烈。對此，主持人凱莉在臉書上做出了回應，並以蔡康永的話回擊網友標準不一。除了對比其他YouTuber的訪談，也有人認為百靈果和蔡康永擺在一起就顯得「高下立判」，直批：「凱莉的缺點在蔡康永面前又更加放大了」，指出雙方一起發表言論時完美示範了會說話和不會說話的兩種人。面對網友的不滿，《百靈果News》主持人凱莉在她的臉書粉絲專頁「凱莉蹲下去」發文回應。她表示，網友喜歡蔡康永那種「不需要討好別人」的言論，但卻來檢討她的訪問風格「沒討好到人」，讓她感到矛盾又疑惑。她反問網友是否也在無意中期待她「討好」觀眾，質疑：「所以結論是，蔡康永還是不經意的討好到非常多人？」但她也不忘稱讚蔡康永：「不過我也被他討好到了，蔡康永真的是個溫暖又有態度的人。」凱莉的貼文一出，隨即引來大批網友支持，有人就引用了蔡康永在節目中的話回應：「恭喜你長大了，你可以去看更適合你的節目。」還有人直言：「有些捧蔡康永踩百靈果的發言，都讓我覺得他們是不是其實不懂蔡康永的理念。」《百靈果News》（Bailingguo News）是一個以新聞、時事及社會議題為主題的Podcast節目，由主持人Ken和凱莉共同經營。除了在Podcast上擁有大量聽眾，百靈果也時常邀請各界名人進行深度訪談，並對台灣與國際事件提供獨特見解。