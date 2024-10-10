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今（10）日為雙十國慶典禮，也是總統賴清德就任後首場國慶演說。賴清德在致詞時強調，台灣有決心致力維護台海的和平穩定，也願意和中國共同因應氣候變遷、防堵傳染病，以及維護區域安全，追求和平共榮，為兩岸人民帶來福祉；賴也宣示，大家最在乎的是高房價的生活壓力，最深惡痛絕的是詐騙橫行，他要向國人承諾，執政團隊不會迴避這些問題，即便得罪特定團體，也在所不惜。國慶大會上午9時在總統府前登場，今年的國慶主題為「中華民國生日快樂」，國慶主視覺的雙十標誌以藍色、紅色的國旗配色呈現，中間並有梅花圖案，除勇鷹高教機以五機大雁隊形衝場揭開序幕外，也會由空軍雷虎小組編成7機五角隊型噴3色彩煙，並邀3位古寧頭戰役參戰英雄代表領唱國歌。賴清德上午9時30分在府內接受外賓致賀後，並於10時30分發表演說。賴清德致詞時表示，國家的挑戰未曾間斷，全球的挑戰也正是台灣的挑戰，全球氣候變遷衝擊世界的永續發展；突如其來的傳染病，衝擊全人類的健康與生命；而威權主義的擴張，也在在挑戰以規則為基礎的國際秩序，威脅大家得來不易的民主自由生活方式。賴清德提到，他在總統府成立了「國家氣候變遷對策委員會」、「健康台灣推動委員會」、以及「全社會防衛韌性委員會」，這三個委員會環環相扣，都和「國家韌性」息息相關，要打造更強韌的台灣，積極應對挑戰，也加深台灣跟國際社會的合作。賴清德表示，要提升國家整體的「國防」、「民生」、「災防」、「民主」四大韌性，台灣人民越團結，國家就更安定；台灣社會準備越充足，國家就更安全，台海也更和平穩定。賴清德強調，台灣有決心致力維護台海的和平穩定，成就全球的安全和繁榮，也願意和中國共同因應氣候變遷、防堵傳染病，以及維護區域安全，追求和平共榮，為兩岸人民帶來福祉。賴清德說，長期以來，世界各國支持中國、投資中國，以及協助中國加入「世界貿易組織」，促進了中國的經濟發展、國力的提升，無非就是期待中國一起為世界帶來貢獻，對內重視民生、對外維護和平。賴清德指出，當前國際緊張情勢不斷升高，每日皆有無數的無辜人民死傷於戰火中，希望中國回應國際社會的期待，能夠發揮影響力，和世界各國共同努力，結束俄烏戰爭和中東衝突，也和台灣一起承擔國際責任，對區域和全球的和平、安全與繁榮，做出貢獻。賴清德強調，在國際情勢越混亂的時代，台灣將更沉穩、自信與茁壯，成為區域和平穩定與繁榮的力量，他相信，一個更強大的民主台灣，不只是2300萬人民的理想，也是國際社會的期待。「我們會持續壯大台灣，推動跨領域的經濟發展！」賴清德說，台灣的經濟實力不是奇蹟，而是全體國人的共同打拚，要以「創新經濟」、「均衡台灣」、「包容成長」為目標，把握世界趨勢的變化，繼續站穩全球民主供應鏈的關鍵地位。賴清德說，未來除了「5+2」產業創新，「六大核心戰略產業」之外，台灣的半導體、人工智慧、軍工、安控，以及次世代通訊的「五大信賴產業」，會更加蓬勃發展，布局全球；同時會推動中、小、微型企業的轉型發展，行銷全世界。「我們也會持續落實跨區域的均衡台灣！」賴清德提到，明年度的中央政府總預算，對於地方政府的一般性補助款，以及普通統籌分配稅款，大幅增加895億元，總共達到7241億元，創下新高，同時，在治水預算上，比今年度增加159億元，總共達到551億元，來協助全國各縣市，因應極端氣候的挑戰。「我們也會加速提升全國路網的安全，打造以人為本的交通環境！」賴清德說，還要完善捷運網絡，串起北北基桃首都生活圈，也要進行「桃竹苗大矽谷推動方案」，打造串聯南北的中部科技聚落，啟動「智慧科技大南方產業生態系推動方案」；也會加速推動東部交通路網的安全，讓東部鄉親有更安全回家的路，並且要加強離島地區的基礎設施，提升生活品質和觀光能量。賴清德提到，政府更要落實跨世代的照顧人民，會繼續推動「0到6歲國家一起養2.0」，且更進一步，政府已經增加托育費用補助，也會提升幼兒園的服務品質，孩子是國家的未來，政府有責任幫忙照顧。賴清德說，會繼續落實高中職免學費，持續補助私立大專校院學生的學費，更進一步，已經成立「青年百億海外圓夢基金」，年輕朋友的夢想，政府有責任幫忙圓夢。賴清德提到，各位青壯年朋友，明年基本工資會再調升，租金補貼戶數也會再增加，政府會擴大社會投資，在生活、工作、居住、健康、扶老攜幼等面向，提供更多的支持，青壯年朋友的家庭負擔，政府有責任幫忙減輕。賴清德向全國的阿公阿嬤說，明年台灣就要邁入「超高齡社會」，政府會提早啟動「長照3.0」，逐步落實慢性病防治的「888計畫」，也要成立「百億癌症新藥基金」，推動「健康台灣深耕計畫」，並且強化社會安全網，加強弱勢照顧，以及落實對青壯世代等各年齡層的心理健康支持，來具體實踐全人、全齡、全社會的照顧。「我也深深知道，大家最在乎的是高房價的生活壓力，最深惡痛絕的是詐騙橫行！」賴清德強調，他要向國人承諾，執政團隊不會迴避這些問題，即便得罪特定團體，也在所不惜。賴清德說，政府會加強「打詐」的力道，加快「打炒房」的效率，並會擴大租屋族的照顧，平衡換屋族的需求，實現「居住正義」這條路，「我們會一起走、繼續走！」