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▲總統府前今舉行國慶典禮。（圖／記者葉政勳攝，2024.10.10）

今（10）日為雙十國慶典禮，也是總統賴清德就任後首場國慶演說。賴清德在致詞時特別感謝立法院長韓國瑜、行政院長卓榮泰開啟朝野的合作，將促成朝野黨團會商；他也強調，無論大家主張什麼政治立場，國家利益永遠高於政黨利益，政黨利益永遠不能凌駕於人民的利益。國慶大會上午9時在總統府前登場，今年的國慶主題為「中華民國生日快樂」，國慶主視覺的雙十標誌以藍色、紅色的國旗配色呈現，中間並有梅花圖案，除勇鷹高教機以五機大雁隊形衝場揭開序幕外，也會由空軍雷虎小組編成7機五角隊型噴3色彩煙，並邀3位古寧頭戰役參戰英雄代表領唱國歌。賴清德上午9時30分在府內接受外賓致賀後，並於10時30分發表演說。賴清德表示，今天包含前總統陳水扁、蔡英文，及不同政黨的領袖，都來到現場，他要感謝各位的參與，這代表著，國家一代又一代的實力累積，也代表著，台灣多元民主的價值與意義。賴清德提到，國家要團結、社會要安定，感謝近期韓國瑜和卓榮泰，開啟朝野的合作，將促成朝野黨團會商。賴清德說，民主國家的政黨，對內競爭，藉由競爭推動國家進步；對外團結，爭取國家利益，「無論我們來自哪一個政黨，無論我們主張什麼政治立場，國家利益永遠高於政黨利益，政黨利益永遠不能凌駕於人民的利益」。賴清德強調，因為這正是創建中華民國的先烈，拋頭顱、灑熱血，所秉持的精神、正是衝破威權的前輩，犧牲奉獻、追求民主，所帶給一代又一代的啟示，「正因如此，我們今天才會不分黨派，不分你我，相聚於此」。賴清德提到，「無論喜歡稱呼我們自己的國家，是中華民國、是台灣、還是中華民國台灣，我們都要有共同的信念：我們捍衛國家主權的決心不變、我們維持台海和平穩定現狀的努力不變、我們希望兩岸對等尊嚴，健康有序對話交流的承諾不變、我們世世代代，守護民主自由生活方式的堅持不變」。最後，賴清德喊聲，他相信，這是台灣2300萬人民的共同夢想，也是台灣社會與國際社會共同的理想，「台灣人民越堅持，全球民主就越堅韌！台灣人民越堅韌，全球民主就越堅持！中華民國加油！台灣加油！不分彼此，一起加油！」