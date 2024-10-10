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MLB美國職棒國聯分區系列賽G4，洛杉磯道奇今（10）日在客場踢館聖地牙哥教士，前役以1分飲恨的道奇隊，系列賽已來到不能再輸的絕境，而道奇今日團隊則是共敲出3發全壘打，搭配投手群輪番封鎖教士打線，本場比賽道奇隊方面採取投手車輪戰的調度方式，由37歲老將Ryan Brasier擔綱先發，至於教士則推派僅休息3天的Dylan Cease迎戰。，同時Betts也連2戰在首次上場打擊皆敲出全壘打。比賽來到2局上半，，帶有一分打點，後續Mookie Betts再補上一刀，道奇2局打完取得3：0領先。3局上道奇攻勢再起，首名上場打者Max Muncy敲出二壘安打，比賽第7局道奇繼續有攻勢，Max Muncy靠著觸身球上壘，隨後Will Smith敲出滾地球，教士游擊手Xander Bogaerts發生守備失誤，道奇攻佔一三壘，後續Tommy Edman強迫取分戰術成功，總計道奇日籍球星大谷翔平，本場比賽個人共3個打數敲出1支安打，包含2局上的適時安打，進帳1分打點，被三振1次，獲得2次保送，