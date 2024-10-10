MLB美國職棒國聯分區系列賽G4，洛杉磯道奇今（10）日在客場踢館聖地牙哥教士，前役以1分飲恨的道奇隊，系列賽已來到不能再輸的絕境，而道奇今日團隊則是共敲出3發全壘打，搭配投手群輪番封鎖教士打線，終場就以8：0痛宰教士，系列賽目前雙方戰成2：2平手，關鍵G5將回到道奇主場進行，比賽將於12日開打。
道奇首局就進帳分數 Betts連2戰首局開轟
本場比賽道奇隊方面採取投手車輪戰的調度方式，由37歲老將Ryan Brasier擔綱先發，至於教士則推派僅休息3天的Dylan Cease迎戰。道奇此戰在首局靠著Mookie Betts的陽春全壘打，率先先馳得點，同時Betts也連2戰在首次上場打擊皆敲出全壘打。
大谷2局敲適時安打 道奇打線繼續蠶食鯨吞
比賽來到2局上半，道奇再靠著日籍巨星大谷翔平在2出局一、三壘有人情況下，一棒敲出右半邊的適時安打，帶有一分打點，後續Mookie Betts再補上一刀，道奇2局打完取得3：0領先。3局上道奇攻勢再起，首名上場打者Max Muncy敲出二壘安打，隨後捕手Will Smith則敲出中外野方向的超大號全壘打，這是一發2分彈，道奇取得5：0領先。
比賽第7局道奇繼續有攻勢，Max Muncy靠著觸身球上壘，隨後Will Smith敲出滾地球，教士游擊手Xander Bogaerts發生守備失誤，道奇攻佔一三壘，後續Tommy Edman強迫取分戰術成功，Gavin Lux更一棒敲出2分砲，道奇7局打完，已經取得8：0大幅領先，後續投手群也沒讓教士打線得到任何分數，終場道奇就以8：0完封教士。
總計道奇日籍球星大谷翔平，本場比賽個人共3個打數敲出1支安打，包含2局上的適時安打，進帳1分打點，被三振1次，獲得2次保送，季後賽大谷打擊率目前為0.250，整體攻擊指數OPS則為0.771。
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本場比賽道奇隊方面採取投手車輪戰的調度方式，由37歲老將Ryan Brasier擔綱先發，至於教士則推派僅休息3天的Dylan Cease迎戰。道奇此戰在首局靠著Mookie Betts的陽春全壘打，率先先馳得點，同時Betts也連2戰在首次上場打擊皆敲出全壘打。
大谷2局敲適時安打 道奇打線繼續蠶食鯨吞
比賽來到2局上半，道奇再靠著日籍巨星大谷翔平在2出局一、三壘有人情況下，一棒敲出右半邊的適時安打，帶有一分打點，後續Mookie Betts再補上一刀，道奇2局打完取得3：0領先。3局上道奇攻勢再起，首名上場打者Max Muncy敲出二壘安打，隨後捕手Will Smith則敲出中外野方向的超大號全壘打，這是一發2分彈，道奇取得5：0領先。
比賽第7局道奇繼續有攻勢，Max Muncy靠著觸身球上壘，隨後Will Smith敲出滾地球，教士游擊手Xander Bogaerts發生守備失誤，道奇攻佔一三壘，後續Tommy Edman強迫取分戰術成功，Gavin Lux更一棒敲出2分砲，道奇7局打完，已經取得8：0大幅領先，後續投手群也沒讓教士打線得到任何分數，終場道奇就以8：0完封教士。
總計道奇日籍球星大谷翔平，本場比賽個人共3個打數敲出1支安打，包含2局上的適時安打，進帳1分打點，被三振1次，獲得2次保送，季後賽大谷打擊率目前為0.250，整體攻擊指數OPS則為0.771。