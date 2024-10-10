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▲高雄國際動漫節於雙十國慶假期登場，現場擠滿排隊人潮，每個入口都排滿人潮，一路從階梯延到廣場，約早上10時30分已繞高雄巨蛋約半圈。（圖／《NOWnews今日新聞》記者攝）

▲高雄國際動漫節現場擠滿人潮，官方預期參觀人潮可望破32萬人。（圖／《NOWnews今日新聞》記者攝）

▲高雄國際動漫節熱門攤位，東立出版社排隊潮。（圖／《NOWnews今日新聞》記者攝）

▲高雄國際動漫節人潮擠爆，圖為羚邦福袋排隊區。（圖／《NOWnews今日新聞》記者攝）

高雄國際動漫節於雙十國慶假期登場，於10月10日至13日一連四天，於高雄巨蛋熱鬧登場，由於今年雙十節沒有連假，明（11）日為正常上班上課，今（10）日活動首日加上國慶假日，現場滿滿排隊人潮，展覽上午10點開展，現場早早就驚現排隊潮，幾乎每個入口都滿是人潮，幾乎繞了整個高雄巨蛋半圈，今（10）日高雄國際動漫節首日登場，加上國慶假期休假，現場擠滿排隊人潮，每個入口都排滿人潮，一路從階梯延到廣場，約早上10時30分已繞高雄巨蛋約半圈，今年展期從10月10日至13日一連四天，官方預期本屆高雄國際動漫節預期參觀人潮可望突破32萬人。今年高雄國際動漫節集結台、日知名IP業者共同展出，漫畫、動畫、VTuber、遊戲、玩具及各式周邊相關業者共襄盛舉，共計約70家廠商300個攤位皆卯足全力推出了各式特色商品、福袋、首發書、套書、好康優惠、滿額贈品等，更集結動漫畫所衍生的流行潮物、玩具及琳瑯滿目的周邊商品。也邀請國外作者、聲優、偶像歌手聯手13場活動征服粉絲們的心，包括台灣角川邀請超話題新番、系列書籍累積已突破500萬冊的《不時輕聲地以俄語遮羞的鄰座艾莉同學》作者「燦燦SUN」（燦々SUN）老師首次來台舉辦簽名會。還有以ユキヲ所著漫畫作品為原作，動畫《小邪神飛踢！》中飾演「佩珂拉」的聲優，小坂井祐莉繪都會陸續於高雄國際動漫節登場，高雄的粉絲們千萬不要錯過囉！展出時間：10/10（四）至10/13（日）營業時間：每日10:00-18:00展出地點：高雄巨蛋體育館（高雄市左營區博愛二路757號）