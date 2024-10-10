我是廣告 請繼續往下閱讀

雙十國慶大典今（10）日在總統府前廣場舉辦，立法院長韓國瑜首度擔任慶籌會主席致詞，過程中提及在民主自由的道路上不能停下腳步，期盼未來透過國會改革法案推動，為2300萬同胞打造公開透明的政府，不造假、不隱瞞、不推諉的體制，才有機會在全民檢視下實現民有、民治、民享的民主政治，此外韓式金句再現，喊出「中華民國是國、美麗台灣是家、中華文化是根、自由民主是寶」，最後更強調這次國慶也讓大家重新找回雙十國慶盛事光榮，找回當初的感動。立法院長韓國瑜今年國慶大典首度擔任慶籌會主席並致詞，提及回想過去113年中華民國，經過艱辛荒蕪，如今和樂復甦，先輩歷劫千災戰亂，如今大多數民眾安居樂業，一代代先賢前輩帶領大家走過最嚴峻的歷史，在台灣大家或許有不同的身分認同，但是只要去國離鄉，想著念著都是最美麗的家園、美麗的台灣。韓國瑜說，中華民國存在從來都不容易，從烽火連天到偏安一隅，都是在內憂外患下走過來，台灣人才濟濟，並突破重重地緣限制開發這美麗的島，感恩台灣土地上，成千成萬善良勤懇的百工百業、士農工商與各階層的同胞，一步一腳印為國人同胞與後輩打拚。韓國瑜說，根據聯合國統計全球80億人口中，有百分之二十五處於戰亂，有6成在貧窮線以下，面對這些冷冰冰的數字不得不驚恐，台灣占地球上萬分之三、人口千分之三，但在各型各業努力下，工業產品高達全球百分之三，這是了不起的成就，台灣一無所有，沒有石油、天然氣與煤炭，唯一有的就是人才，唯一願意做就是努力打拚，而這個世界並不太平，還是有很多貧困，因此一定要團結起來，守護台灣寶島。韓國瑜表示，台灣在中華民國保護之下，歷經各種國際政經情勢，依然保有一方自由安定的天地，中華民國台澎金馬60歲以下沒有經歷過戰火，嚴格來說也沒有經過飢荒與貧困，年輕的下一代更要了解，中華民國這面國旗保護台澎金馬，加上同胞團結努力，維持近70年來安定繁榮。韓國瑜也提及，在國際上有很多場合沒辦法高舉國旗，呼籲國人同胞一樣要有骨氣、勇氣， 必須讓世界知道、讓年輕人知道中華民國是存在的，中華民國可以是台積電、佛光山，也可以是慈濟，可以是走遍全世界的台商，也可以是奧運選手，更是在座的各位，也可以是人在海外所有的同胞。而韓國瑜也提及，在民主自由道路上不能停下腳步，未來期待國會改革法案推動，為2300萬人打造公開透明的政府，官員任期期間要為自己所言所行擔當政治與法律責任，不造假、不隱瞞、不推諉，唯有如此才有機會在全民檢視之下，實現民有、民治、民享的民主政治。韓國瑜說，台灣花了半世紀努力，從小島華麗轉身成為全世界前25大經濟體，未來也將繼續創造奇蹟、維持和平、追求民主，也整合了大家的思想與自己多年的思考提出4句話，喊出「中華民國是國、美麗台灣是家、中華文化是根、自由民主是寶」，最後更強調這次國慶也讓大家重新找回雙十國慶盛事光榮， 再次體會舉國歡騰、國恩家慶的美好，找回當初的感動。