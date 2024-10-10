我是廣告 請繼續往下閱讀

▲農業部胡忠一次長（中）肯定農友們精進栽培技術的努力與付出。（圖／主辦單位提供）

▲評審團之一料理達人蔡季芳，鼓勵農友種植產量穩定、食味佳、高品質之優質稻米。（圖／主辦單位提供）

農業部主辦的「臺灣稻米達人選拔」成績揭曉，香米組由臺中市烏日區林凡閔以高雄147號奪金，非香米組則由南投縣草屯鎮李啟元以臺稉9號拿下，二位獲獎農友的得獎米，以晶瑩飽滿具光澤透明感的米粒外觀，以及鮮甜回甘、香Q彈牙的米飯口感，擊敗50個鄉鎮、811位種稻高手脫穎而出，農業部胡忠一政務次長親自頒獎表揚。今年「臺灣稻米達人選拔」，計有來自全臺50個鄉鎮、813位專業稻農報名參賽，經鄉鎮賽初選出77位農友晉級全國賽，入圍全國賽之稻穀需經過公開換包裝、重新編號後，以盲測方式接受稻米品質全面性的考驗，包含稻穀容重量、糙(白)米品質規格、粗蛋白檢測、糙米外觀、感官評鑑等五大評分項目，過程公正、公開、透明，為國內稻米生產端最具指標性的全國性競賽。農糧署表示，今年受颱風、瞬間強降雨等劇烈天氣影響稻米品質，考驗種稻達人對稻米品種特性、氣候、土壤及病蟲害防治的掌控能力，今年77件晉級稻米達人選拔全國賽之參賽稻穀得分差距甚小，競爭十分激烈，能入圍全國賽的農友已是米界翹楚。農糧署指出，為持續帶動整體稻米產業向上提升，今年「臺灣稻米達人選拔」賽制規格再升級，過去以「溯源農糧產品追溯條碼（QR Code）」參賽之農友，自今年起需升級為產銷履歷、有機(或有機轉型期)驗證或通過友善耕作審認等農產品驗證資格才能參賽，藉此強化稻米的可溯源性，也引導農友重視農業生態及友善環境，以落實健康安全農業政策，並打造永續經營的安心農業。此外，參賽組別分為「香米組」及「非香米組」兩組，藉此鼓勵農友依適地適種原則，種植產量穩定、食味佳、高品質之優質稻米，以促進國內特色米品種多元發展，強化農業韌性，確保食米來源穩定及糧食安全。勇奪今年「香米組」金牌的烏日區林凡閔，栽種品種為高雄147號。他自107年開始專職種稻，秉持著「十年如一日照顧」的種稻精神，繼108年臺灣稻米達人賽好米組冠軍後，今年再次奪得香米組金牌，未來將持續栽種安全、美味的臺灣米提供消費者品嚐。「非香米組」金牌得主是草屯鎮李啟元，栽種品種為臺稉9號。李啟元表示，臺稉9號米粒雖然較小，易受氣候影響產生白粉質，但用心觀察氣候變化，並即時調整肥培管理及灌溉排水，也能種植出顆粒飽滿、口感Q彈、黏彈性佳的優質好米。農業部次長胡忠一肯定農友精進栽培技術的努力與付出，更期許臺灣稻米產業在穩定供需的基礎下，提升稻農收益，精進稻米品質並強化品牌與行銷通路，創造國產米價質感與內外銷商機，確立臺灣米永續經營的基礎。