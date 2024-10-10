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▲「反聖嬰現象」對台灣最明顯的影響是「夏季降雨減少、秋季東部降雨增多、隔年春雨減少。」（圖／中央氣象局提供）

▲本週東北季風只有略為降溫，下週減弱後溫度又會明顯回升，冬天的感覺還沒到來。（圖／中央氣象署）

時序來到10月，台灣天氣還是沒有明顯降溫的趨勢，今（10）日國慶日也僅有早晚偏涼，白天舒適至偏熱；臺灣大學大氣科學博士林得恩表示，，且有很大的機會將維持到明年的1、2月。林得恩說明，美國NCEP氣候模式最新推估，今年10、11及12月的「氣溫距平預測」結果，都是略高於氣候平均值，；也就是說，今年「秋天氣溫偏暖」的機會大，不過，還是要提醒大家，早晚溫度偏涼，早出晚歸仍需留意增減衣物！氣象署說明，「聖嬰」一詞源自西班牙文「El Niño」，在原文中有「幼年基督」和「男孩」的雙重含意，最初是南美洲秘魯的漁民用來稱呼發生於聖誕節前後，科學研究發現，，而「反聖嬰現象」對台灣最明顯的影響是，2022年至2023年就是很明顯的反聖嬰年。此外西北太平洋生成的颱風會減少，但夏秋季生成的颱風會較靠近台灣。針對「暖秋」，天氣風險公司也分析，近期日夜溫差開始加大，北部、東部早晚已有涼意，今年入秋以來，已有3波東北季風的影響，，而本週的波東北季風（10/7至10/11），雖然雨勢也不小，但是相對單純的東北季風影響，沒有熱帶系統的配合，也是比較有感降溫的一波。天氣風險公司提醒，反聖嬰現象成立的消息，預估會在10月公布，據過去統計，，進入11月後，開始有乾空氣南下，東北季風影響才會更明顯，12月冷空氣逐漸增強、降雨偏少，有機會正式受到冷氣團影響，「屆時就會感到冷了」，民眾仍要留意11至12月的溫度變化。