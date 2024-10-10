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▲賴清德發表任內首次國慶演說，以「團結台灣，共圓夢想」為題，總共提及8次「中華民國」，相比前總統蔡英文過去8年多提了2次。（圖／記者葉政勳攝，2024.10.10）

今（10）日為雙十國慶，總統賴清德發表任內首次國慶演說，以「團結台灣，共圓夢想」為題，總共提及8次「中華民國」，相比前總統蔡英文過去8年多提了2次。此外，賴清德也點名變裝皇后妮妃雅、奧運拳擊金牌林郁婷，肯定「台灣製造」的年輕世代展現多元精神，演說中也暗藏「2758號決議」寓意，喊話朝野與全體國人，國際社會期待的是一個更強大的「民主台灣」。賴清德此次國慶演說以「團結台灣，共圓夢想」為題，共提及8次「中華民國」、44次「台灣」、2次「中華民國台灣」，蔡英文8年任內，分別於2019、2021年的國慶演說提及6次「中華民國」為最多，賴清德今年國慶則提及8次「中華民國」，相比蔡英文多出2次。此外，賴清德也肯定多位「台灣製造」年輕世代的創新精神，並表示「我們的妮妃雅是世界皇后，台灣的女兒林郁婷是世界拳后」，以此展現台灣人民的多元無懼、勇敢無畏。賴清德並點名17歲的蔡昀融，用沈穩的雙手奪得世界第一的木工榮耀，20歲的陳思源傳承父親技藝，勇奪冷凍空調的世界冠軍，新一代「台灣製造」的年輕人，再一次擦亮「Made in Taiwan」的招牌。對此，涉外人士指出，觀察賴清德演說文稿中釋出的訊息，多次暗指「聯大2758號決議文」，向朝野、全體國人與國際社會喊話。該人士分析，賴清德談及「中華民國曾經在國際社會被放逐，但是台灣人民從未自我放逐」，正是指涉53年前的脈絡背景，同時去除舊史觀框架；喊話朝野「國家利益永遠高於政黨利益，政黨利益永遠不能凌駕於人民的利益」，希望朝野對內競爭、對外團結。該人士提到，賴清德重申「中華人民共和國無權代表台灣人民」，則是藉由「民主台灣」與「威權中國」的差異喊話全體國人，強調國際社會所期待的是一個更強大的「民主台灣」。