我是廣告 請繼續往下閱讀

▲白種元開設的餐廳品牌，幾乎門口就會看到他的個人肖像，相當好認。（圖／翻攝Google 評論）

▲「香港飯店0410」的麵點還有搭配糖醋肉等套餐式吃法，方便獨自前來的顧客兩種美味一次滿足。（圖／記者葉盛耀攝）

▲「炒碼麵」用了相當多配料，湯頭紅潤帶辣。（圖／記者葉盛耀攝）

▲糖醋肉炸到外酥內嫩，醬汁則是鹹甜中有明顯的酸味。（圖／記者葉盛耀攝）

▲可樂旅遊此次推出的韓國團滑雪主題行程，也將加入白種元的餐廳美食體驗。（圖／可樂旅遊提供）

Netflix熱門實境秀《黑白大廚：料理階級大戰》大紅，參與節目的多位大廚名氣水漲船高，經營的餐廳一位難求；身為靈魂人物、評審之一的白種元老師，也深受台灣人喜愛，粉絲們皆討論起他所經營的餐飲品牌。國內旅遊業者也搭熱播風潮推出旅遊行程，像是可樂旅遊，首爾、釜山等團體行程就將安排前往白種元的幾家餐廳。而《NOWnews今日新聞》記者也開箱他旗下餐飲品牌「香港飯店0410」，品嘗到炸醬麵、炒碼麵等菜色，麵點售價都相當樸實，台幣百來元就吃得到。有韓國廚神封號的白種元，在韓國其實有龐大的餐飲事業，旗下品牌包含香港飯店0410、韓新大排檔、新村食堂、本家、元祖包飯店、澳門飯店0410、白’s拌飯、石鍋之家、反轉烏冬0410、白茶館、元祖燉海鮮年糕0410等。其中「BORNGA本家燒肉」更是有來台灣開設分店。而記者此次則是親臨韓國首爾「香港飯店0410（홍콩반점0410）」東大門店，這裡主打韓國人相當熟悉的「中華料理」，主要菜色包含炸醬麵、炒碼麵、糖醋肉等。「香港飯店0410」其實不賣港點也沒港式茶餐廳等料理，但是為何店名會掛上「香港」？據說是因為白種元對於香港有著濃厚情感，根據香港《新假期》報導，因為當初曾經在韓國投資卻遇上亞洲金融危機，，因他到香港看到很多餐廳、很多美食，因而決定重新開始，從他最初熟悉的包飯店做起，慢慢還清債務，後來建回自己的餐飲集團。「香港飯店0410」的招牌菜之一，算是相當樸實的價格，韓國的炸醬麵上頭的鹹黑豆醬名為「春醬」，內含豬肉與多種蔬菜，尤其其中的甜味，主要來自於經過慢炒後帶出甜韻的洋蔥，並根據各家配方應還有焦糖，與台灣人吃的炸醬麵味道不同。「香港飯店0410」的「炸醬麵」份量相當多，點一份小碗尺寸的，卻約是台灣麵店慣有的大碗尺寸，甜度不算太高，味道香濃順口。至於「炒碼麵」，「香港飯店0410」的菜單裡中文譯做「海鮮辣湯麵」，與炸醬麵一樣，兩道麵點皆是早期從中國山東傳到韓國，但味道已經因為韓國人口味而改良，據說做法是魷魚、淡菜、豬肉及各種蔬菜會先以大火快炒，而炒碼麵中的「碼」，意思是「料」，就是指這些炒料，炒香後加上高湯和麵條，就是碗帶紅色湯頭與裝著滿滿一大碗真材實料麵點，湯頭辣度不高，有著甘甜尾韻。另一道「糖醋肉」同樣份量分大、中、小，小份的則是16800韓圓，約402台幣，將豬肉裹滿麵衣再炸過，接著裹上以醬油、糖、醋等調成的醬汁，吃起來酥嫩，又有明顯的醋酸，相當開胃。除了定價平實，「香港飯店0410」還都會提供黃蘿蔔和生洋蔥於自助餐檯上，讓顧客可無限量自助取用。味美價廉讓此品牌每逢用餐時間時，不僅有許多韓國在地人，更是經常看到外國人。且如今，在日本也有多家份店。看好《黑白大廚》熱播之風潮，可樂旅遊也確定將於釜山團體行程安排前往影集白種元品牌餐廳，品嘗到「香港飯店0410」的炸醬麵配糖醋肉，以及另一品牌「新村食堂」的招牌直火醬燒烤肉及七分鐘泡菜鍋。行程安排入住五星樂天飯店、海雲台海岸列車等景點，每人最低價18,900元起，出發日期自11月到農曆新年都有，可樂旅遊提到，甫一推出就吸引不少旅客詢問，目前持續熱賣當中。而首爾團體行程除了「新村食堂」外，還會前往白種元首間品牌餐廳「元祖生菜包肉」，加上冬季限定滑雪體驗及保證入住一晚首爾國際五星飯店，每人最低18,888元起。至於後續濟州的團體行程，也將會安排同為白種元品牌的咖啡廳「Paik's Coffee」等。