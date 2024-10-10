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歡慶雙十國慶，台中茂盛醫院今日上午迎來7名龍年國慶寶寶，搶頭香的是凌晨2:18出生的小女娃。臺中醫院今天也有2名國慶寶寶，其中一名女寶寶38周，因胎位不正，婦產科主任劉仁杰上午安排剖腹產，已經順利誕生。另一名在媽媽肚子超過40周的寶寶，選定雙十國慶好日子生產，昨晚入住，目前正在產房待產中，預計中午前產出。今年適逢龍年，茂盛醫院嬰兒室的護理師，為國慶寶寶穿搭上喜氣洋洋的紅色龍年圍兜，還在嬰兒室佈置小國旗，與113歲的台灣一起慶祝生日。茂盛醫院在國慶日凌晨2:18迎來第一名國慶寶寶，是體重達4320公克的小龍女。樂當新手爸媽的夫妻倆說，非常意外又開心。茂盛醫院上午共迎來7名國慶寶寶，下午還有4名自然產的孕婦待產中。台灣少子化愈來愈嚴重，預估今年新生兒人數恐將和去年略同，約估13萬多人，但跟12年前的龍年相比，卻大減7成，龍年光環失靈，未來5年內新生兒人數恐會掉到12.5萬人！台灣連續4年呈現「生不如死」現象，民國110年出生人口有15萬多，111年13萬多，112年也是13萬多，少子化現象嚴峻。內政部統計今年1至9月份的出生數為9萬7733人，全年約估13萬多人，可說是台灣史上最慘的龍年。李院長分析少子化的原因：其一，家庭結構裂解，現以小家庭為主流，照護小孩的人力不足；其二，房價高，買不起，就不敢生小孩；其三，教養小孩的費用高，若是買了房子，教育費就會不夠用。從醫近40年的李院長遇過龍年最大出生潮是在民國65年，超過42萬個新生兒誕生，沒想到現在國人連龍年都不想結婚、不想生小孩，光環盡失！