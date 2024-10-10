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▲市長黃偉哲表示，台南市升格為直轄市後，每年皆舉辦國慶、元旦升旗典禮，這是精神象徵，代表對這片土地、國家的熱愛，祝中華民國生日快樂。(圖／南市府提供)

▲活動開場由臺南女中儀隊以精湛的操槍技巧搭配國旗旗幟及流暢的隊形變換，帶來青春洋溢與朝氣蓬勃的視覺饗宴，現場一片旗海飛揚。(圖／南市府提供)

為慶祝雙十國慶，臺南市政府今（10）日在永華市政中心西拉雅廣場舉辦國慶升旗典禮，由市長黃偉哲率市府團隊，與各級民意代表及市民一起歡度國慶。市長黃偉哲表示，台南市升格為直轄市後，每年皆舉辦國慶、元旦升旗典禮，這是精神象徵，代表對這片土地、國家的熱愛，祝中華民國生日快樂。活動開場由臺南女中儀隊以精湛的操槍技巧搭配國旗旗幟及流暢的隊形變換，帶來青春洋溢與朝氣蓬勃的視覺饗宴，現場一片旗海飛揚。隨後由臺南女中團隊擔任升旗手，透過莊嚴的升旗典禮儀式，伴隨悠揚的國歌聲中，仰望冉冉升起的國旗，表達對國家最誠摯的祝福。典禮結束後市府發放「六時吉祥福袋」給參加民眾，祝福民眾能有好事發生。黃偉哲指出，今年台南經歷了幾個颱風，感受到大自然力量的無窮，因此人只有做最好的準備，才能得以應對。而在市政方面則盡力完備各項建設，包括水利、工務以及市政府的各個部門，大家齊心齊力共同來守護這個城市，希望臺南400是臺南走到現代化城市的重要里程碑。