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美國職棒大聯盟（MLB）季後賽美聯分區系列賽G3，紐約洋基「怪力男」Giancarlo Stanton再次證明自己是為季後賽而生，他在關鍵8局擊出致勝轟，帶領洋基隊以3：2擊敗堪薩斯皇家隊，系列賽以2勝1敗取得聽牌優勢。「怪力男」Stanton成為英雄一切並非偶然，而是他早已經有所準備。Stanton曾表示：「我為季後賽而生，我很享受聚光燈下的壓力，以及追求冠軍的機會。」在這場比賽中，他單場敲出3支安打，包括一支帶有打點的二壘安打，並在6局上演盜壘，這是他4年以來的首次季後賽盜壘成功。為了在比賽中有最佳表現，Stanton今日提前抵達球場，對著發球機進行額外的打擊練習，這些打擊練習讓他受益匪淺，因為他在此戰賽前8打席僅擠出1支安打。4局上，Stanton擊出帶有打點的二壘安打，為洋基隊打破得分僵局。5局上Juan Soto在滿壘情況下擊出高飛犧牲打，再添一分。然而，洋基隊在5局下遭皇家追平比數，8局上Stanton扛出飛行距離417英尺的致勝陽春砲，幫助洋基率先聽牌。這也是自Raul Ibanez在2012年美聯分區系列賽G3後，洋基隊在8局或之後的首支超前全壘打。過去五戰三勝制的分區系列賽中，當雙方戰成1：1平手時，贏得G3比賽的球隊，有73%最終奪下系列賽。而在目前2-2-1賽制之下，取得2：1聽牌優勢，且G4在客場進行的球隊，有67%機率勝出，其中18次是在G4客場取勝。