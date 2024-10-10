MLB國聯分區系列賽G4，紐約大都會今（10）日靠著當家球星Francisco Lindor，在6局下一發石破天驚的滿貫砲，幫助球隊以4：1擊敗費城費城人，系列賽率先拿到第3勝，順利闖進到國聯冠軍戰。而Lindor在球季尾聲的國聯MVP討論上，也被視為是日籍球星大谷翔平的頭號競爭者，如今他率先幫助大都會闖進分區冠軍戰，也是隊史睽違9年再度來到國聯冠軍戰舞台，稍早Lindor受訪時則表示：「我們的任務還沒有達成。」
大都會睽違9年 再度前進國聯冠軍戰
今日比賽大都會隊後來居上，儘管在4局上先丟掉1分，但6局下靠著Francisco Lindor的滿貫彈，終場就以4：1戰勝國聯東區龍頭費城人隊，順利闖進到國聯冠軍戰，也是本賽季第1支順利前進到分區冠軍戰舞台的球隊。而這也是大都會隊隊史自2015年以來，時隔9年再度晉級到分區冠軍戰舞台。
Lindor賽後受訪很謙虛 稱球隊工作尚未完成
整個賽季一直領導球隊的Francisco Lindor，賽後受訪時也展現了個人一如既往以團隊為主的態度，他表示：「當時上場打擊時，我只是想要打出一個好球，並幫助球隊能夠得到分數，結果這顆球越過了大牆，我只是想要幫助球隊建立優勢。」
大都會總教練Carlos Mendoza見到Lindor開轟時，當下則是相當激動不已，他說：「我們正處於得分的邊緣，然後我們的MVP再度做到了。」大都會今年先是艱辛地搶下了第3個外卡席位，隨後在季後賽上，則是接連擊敗釀酒人和國聯東區龍頭費城人隊，給了他們繼續前進的動力，Lindor對此則強調，「我想幫助球隊贏到最後，我們的工作還沒有完成。」
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今日比賽大都會隊後來居上，儘管在4局上先丟掉1分，但6局下靠著Francisco Lindor的滿貫彈，終場就以4：1戰勝國聯東區龍頭費城人隊，順利闖進到國聯冠軍戰，也是本賽季第1支順利前進到分區冠軍戰舞台的球隊。而這也是大都會隊隊史自2015年以來，時隔9年再度晉級到分區冠軍戰舞台。
Lindor賽後受訪很謙虛 稱球隊工作尚未完成
整個賽季一直領導球隊的Francisco Lindor，賽後受訪時也展現了個人一如既往以團隊為主的態度，他表示：「當時上場打擊時，我只是想要打出一個好球，並幫助球隊能夠得到分數，結果這顆球越過了大牆，我只是想要幫助球隊建立優勢。」
大都會總教練Carlos Mendoza見到Lindor開轟時，當下則是相當激動不已，他說：「我們正處於得分的邊緣，然後我們的MVP再度做到了。」大都會今年先是艱辛地搶下了第3個外卡席位，隨後在季後賽上，則是接連擊敗釀酒人和國聯東區龍頭費城人隊，給了他們繼續前進的動力，Lindor對此則強調，「我想幫助球隊贏到最後，我們的工作還沒有完成。」