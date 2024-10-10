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▲慶籌會強調，歷來立院各黨團政黨的主席均在邀請之列。（圖／慶籌會提供）

113年國慶大典今（10）日登場，民眾黨團總召黃國昌稍早受訪時開嗆，「內政部根本就沒有安排柯文哲的位子」，是立法院長韓國瑜表示不同意見後，今天才保留了民眾黨主席柯文哲的位子，「兩相比較誰真的比較有高度，昭然若揭」。對此，慶籌會否認，強調歷來立院各黨團政黨的主席均在邀請之列，今年亦依此原則進行邀請，與往年並無不同。民眾黨團8位立委今天上午一起出席國慶大典，並特別身著「Justice」的衣服，要隔空為遭羈押中的柯文哲聲援，其中，有暖男院長稱號的韓國瑜，更特地為柯文哲空下位置。不過，黃國昌踢爆內幕，「其實一開始，韓國瑜院長告訴我們的訊息是，內政部根本就沒有安排柯文哲的位子。」黃國昌說，是韓國瑜表示不同意見後，今天才保留了柯主席的位子，「我相信，兩相比較誰真的比較有高度，昭然若揭」。對此，慶籌會回應，為辦理國慶日各項慶祝活動，歷年均由相關機關、學校、團體組成國慶籌備委員會，慶籌會主任委員循例由立法院長擔任，內政部則負責秘書處作業，另設有大會處，負責國慶活動之規劃，故邀請貴賓出席觀禮作業，係由大會處辦理，並非由內政部決定邀請對象。慶籌會說，有關大會貴賓邀請，均奉主任委員核定後辦理，歷來立院各黨團政黨的主席均在邀請之列，今年亦依此原則進行邀請，與往年並無不同。慶籌會強調，所有主席臺區的重要貴賓均會請慶籌會主席韓國瑜確認後進行邀請，亦有寄邀請函予民眾黨黨主席，現場也有留座位，並無未安排柯文哲主席座位之情形。